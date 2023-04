''Homem-Aranha: Através do Aranhaverso'' promete overdose de super-heróis

A super-legião aracnídea: Peni Parker, Spider-Gwin, Porco-Aranha, Miles Morales, Peter Parker e Spider-man Noir (foto: Sony Pictures/divulgação)





“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (parte um)”, que estreia em 1º de junho, é a aguardada continuação de “Homem-Aranha no Aranhaverso”, animação lançada em 2018 que apresentou aos fãs diferentes versões do herói em sua viagem por uma profusão de universos, o multiverso.





Na saga inicial, inspirada nos quadrinhos da Marvel, Miles Morales, garoto negro e descendente de latinos, mora no subúrbio de Nova York e ganha superpoderes ao ser picado por uma aranha radioativa.

Isso também ocorreu com Peter Parker, o Homem-Aranha, que pertence à mesma realidade de Miles – no cinema, oe herói ganhou as faces de Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Para corrigir erros do passado e tentar trazer a esposa e filho mortos de volta, o Rei do Crime abre portais de diferentes dimensões, desestabilizando o universo. Peter tenta reverter o colapso, combate o vilão e morre. Resta a Miles Morales assumir o posto – e as teias – do super-herói.

Divulgado na semana passada, o trailer oficial da animação “Através do Aranhaverso (parte um)” revela que o garoto nova-iorquino terá de conviver com outros “Aranhas”, cada qual com personalidade e aparência peculiares. Vários super-heróis se tornam parceiros de Miles na tentativa de evitar a destruição e o caos:

Spider-Gwin, a Aranha-Fantasma, vai acompanhar Miles Morales em sua perigosa jornada pelo multiverso (foto: Sony Pictures/divulgação)

GWEN STACY

Spider-Gwen é a heroína do universo em que Gwen Stacy, a melhor amiga de Peter Parker, se torna a Mulher-Aranha. A jovem também foi picada pelo aracnídeo radioativo. Usa branco, é conhecida também como Aranha Fantasma.

No mundo em que Peter Parker não é herói, ele vira antagonista e morre nas mãos de Gwen, que tem de lidar com o trauma do fim trágico do amigo.

A primeira aparição dela ocorreu em “O espetacular Homem-Aranha”, na edição nº 31 da história em quadrinhos lançada em 1965. Em 2014, surgiu a Spider-Gwen, em “No limiar do universo aranha”.





HOMEM-ARANHA NOIR

Outro aliado de Morales é o Homem-Aranha Noir, o misterioso Peter Parker da realidade ligada aos anos 1930. Sombrio e furtivo, luta contra o Duende. Trajado de negro, mantém a vigília sobre Nova York durante a Grande Depressão. Sua estreia ocorreu na primeira edição da HQ “Spider-Man Noir”, em 2009.





PORCO-ARANHA

Há também o herói animal com características humanas: Spider-Ham. O Porco-Aranha nasceu aracnídeo, mas devido a um experimento de May Porker, a Tia May de sua realidade, virou um poderoso e falante porquinho. Ele surgiu pela primeira vez na revista Marvel Tails, “Starring Peter Porker, The spectacular Spider-Ham”, em 1983.





PENI PARKER

A quarta criatura é Peni Parker, a versão japonesa do herói. Inspirada nos mangás, a garota tem 14 anos e é sobrinha de May e Ben Parker, que trabalham no projeto da armadura supertecnológica “SP//Dr”. O traje foi criado pelo pai de Peni, que morreu em combate. Devido à compatibilidade genética, a adolescente é a única pessoa capaz de assumir a identidade Aranha. A estreia da japonesinha ocorreu em 2015, na HQ “No limiar do universo aranha”.

Em sua jornada, Morales encontra uma série de criaturas fantásticas ao desbravar universos paralelos (foto: Sony Pictures/divulgação)

A COMUNIDADE “ARANHA”

A estreia de junho é a primeira parte da história de “Através do Aranhaverso”. Na continuação, Miles Morales e Gwen embarcarão em uma jornada pelo multiverso.

Em meio às múltiplas realidades com as quais se depara, a dupla encontra uma comunidade organizada para proteger todos os mundos de potenciais ameaças.

Porém, esses “Aranhas” entram em conflito e Miles se vê obrigado a enfrentar os parceiros. O trailer oficial revelou alguns desses personagens:





MIGUEL O'HARA

Homem-Aranha 2099, por exemplo, é a versão do herói descendente de mexicanos e islandeses, o líder da comunidade aranha. Miguel O’Hara, geneticista habilidoso, é obrigado a fazer um experimento contra a vontade pela empresa em que trabalha. O paciente morre, ele se revolta. O chefe tenta dopá-lo, mas o geneticista aplica em si as soluções do experimento, que combinam seu DNA ao de uma aranha radioativa. Inspirado no Dia dos Mortos mexicano, o personagem apareceu pela primeira vez na HQ “O espetacular Homem-Aranha”, em 1992. No mesmo ano, ele ganhou uma revista solo intitulada “Spider Man 2099”.

Jessica Drew ganhou superpoderes quando tomou soro com base na imunidade das aranhas e viveu anos a fio num acelerador de partículas (foto: Sony Pictures/divulgação)

JESSICA DREW

Jessica Drew é Mulher-Aranha. Filha de um geneticista revolucionário, foi exposta à radiação de Urânio durante a infância, depois de ficar seriamente doente aos 3 anos. Para tentar salvá-la, o pai desenvolveu um soro com base em estudos sobre regeneração e imunidade das aranhas.





O geneticista planejou agilizar o tratamento. Jessica foi colocada em um acelerador de partículas e, por anos, ficou refém da medicação. Quando acordou, já mulher, havia adquirido habilidades “aranhas” e se tornou a heroína de seu universo. Jéssica estreou em 1977, em “Marvel Spotlight”.





SPIDER-PUNK

Há até a versão roqueira do herói: Spider-Punk. Conhecido em seu universo como Hobart Brown, é o renegado que luta contra a corrupção do sistema, inspirado na filosofia dos punks. Seus poderes vieram do contato com um animal radioativo em lixos tóxicos despejados pelo governo. Roqueiro legítimo, usa coletes rasgados, moicano e carrega sua guitarra poderosa. Spider-Punk surgiu em 2015, na HQ “O espetacular Homem-Aranha”.

Spider-Punk, personagem da Marvel, luta contra a corrupção e usa "penteado" moicano (foto: Reprodução)

O trailer da animação que chega em junho exibe também aparições repentinas de outras versões do herói. Homem-Aranha Superior, a versão controlada por Doutor Octopus e até mesmo personagens de jogos do Playstation fazem parte do novo longa. Há também o Homem-Aranha indiano.





Dirigido pelo luso-americano Joaquim dos Santos, Kemp Powers e por Justin K. Thompson, o filme conta com as vozes de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kaluuya e Issa Rae, entre outros atores.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria