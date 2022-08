Tom Holland: por que ator de Homem Aranha decidiu abandonar redes sociais

Tom Holland é o protagonista do filme 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' (foto: Getty Images)

O ator britânico Tom Holland, protagonista do filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, anunciou que está se afastando das redes sociais, pois as considera "prejudiciais" para sua saúde mental.

Holland, de 26 anos, é o mais recente jovem artista a discutir publicamente como plataformas como Twitter e Instagram podem ter efeitos nocivos — seguindo os passos de outros, como a cantora e atriz americana Selena Gomez.

Muitos fãs aplaudiram a decisão do ator na internet — um deles classificou como uma "jogada inteligente".

Em um vídeo postado online, Holland afirmou:

"Acho o Instagram e o Twitter superestimulantes, opressores."

"Me pego preso em uma espiral quando leio coisas sobre mim online e, no final das contas, é muito prejudicial para o meu estado de saúde mental."

"Decidi então dar um passo atrás e deletar o aplicativo."

Holland interpreta o super-herói protagonista de, que os críticos elogiaram durante o lançamento, no ano passado, e foi um enorme sucesso de bilheteria.

No vídeo, postado para seus 67 milhões de seguidores no Instagram, Holland aproveitou para promover uma instituição de caridade dedicada a fomentar a saúde mental positiva entre adolescentes.

"Por favor, tire o tempo que precisar", comentou outro fã. "O que mais importa é o seu bem-estar."

O cantor canadense Justin Bieber, que já havia falado sobre seus próprios problemas de saúde mental, respondeu à postagem de Holland com: "Te amo, cara".

A atividade do ator nas redes sociais havia se tornado menos frequente nos últimos meses.

No ano passado, um relatório do think tank Education Policy Institute e da instituição beneficente The Prince's Trust, ambos sediados no Reino Unido, mostrou que a saúde mental, o bem-estar e a autoestima dos adolescentes estavam sendo prejudicados pelo uso intensivo das redes sociais.

Alguns anos atrás, Selena Gomez observou que a rede social tem sido "terrível" para sua geração — e fez um apelo às pessoas que estabeleçam limites de tempo para suas atividades online.

Outras estrelas como Ed Sheeran, Camila Cabello e Demi Lovato também se retiraram das redes sociais por determinados períodos de tempo.

Os efeitos das redes sociais, ao que parece, não estão sendo sentidos apenas pelos jovens — o veterano ator de cinema e teatro Robert Lindsay também anunciou no domingo que pretendia passar menos tempo no Twitter.

See you all soon x pic.twitter.com/w6Kvw8HgLZ

— Robert Lindsay (@RobertLindsay) August 14, 2022

O astro da série britânica My Family disse que estava tomando uma atitude porque seu filho notou que estava "afetando sua vida diária, pensamentos e imaginação".

"Ele está certo, claro, e eu preciso me desintoxicar do estresse das redes sociais e me concentrar no que me propus a fazer há três anos e escrever", declarou o vencedor do Bafta de 72 anos.

"Estou tão orgulhoso do meu filho que, como muitos jovens, sofreu por causa das redes sociais, por reconhecer minha constante distração do que eu realmente deveria estar fazendo".

