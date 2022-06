"Euphoria" e "Homem-Aranha" vencem premiação da MTV

(foto: Divulgação)

Produções americanas dominaram o 'MTV Movie and TV Awards' no domingo, com as vitórias de "Euphoria" e de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" como melhor série de TV e melhor filme, em uma votação do público.Zendaya venceu o prêmio de melhor interpretação em série com "Euphoria", série da HBO que também levou prêmios em categorias como "melhor luta"."Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" foi escolhido o melhor filme pelos fãs. A produção arrecadou quase 1,9 bilhão de dólares e é o terceiro maior sucesso de bilheteria na história dos Estados Unidos.Tom Holland venceu o prêmio de interpretação em filme pelo papel de Homem-Aranha.Outros premiados da noite foram Daniel Radcliffe, escolhido melhor vilão por "A Cidade Perdida", e Jack Black, homenageado pela MTV por sua carreira.