'Euphoria' encerra a segunda temporada com a obrigação de se reinventar

Zendaya conquistou respeito e prêmios ao interpretar Rue Bennett, adolescente às voltas com as drogas (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Quase dois anos e meio depois de encerrar a primeira temporada, em agosto de 2019, "Euphoria" voltou às telas da HBO com episódios semanais exibidos desde 9 de janeiro, disponibilizados também pela plataforma HBO Max. Na noite deste domingo (27/2), a série sensação do canal norte-americano chega ao oitavo e último capítulo de uma segunda temporada marcada pelo clima sombrio, que flertou com o horror psicológico, e por atuações de destaque.





Os oito episódios da primeira temporada transformaram “Euphoria” em fenômeno da cultura pop e renderam a Zendaya o título de mais jovem estrela a conquistar o Emmy de melhor atriz por conta de sua performance como a protagonista Rue Bennett.





Entre a primeira e a segunda temporadas, os fãs da série tiveram um vislumbre do que seriam os novos capítulos da história por meio de dois episódios especiais, lançados em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Um deles tinha Rue como foco principal, enquanto o foco do outro era Jules, interpretada pela atriz Hunter Schafer.









Coadjuvantes, Cassie (Sydney Sweeney) e Lexi (Maude Apatow) têm folego para ganhar espaço nas próximas temporadas (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Apesar disso, a série teve uma virada abrupta logo no primeiro episódio da segunda temporada. Nele, os adolescentes comemoram a chegada do ano novo e, entre cenas em que eles se divertem ou se drogam, é revelado um pouco mais sobre Fez (Angus Cloud), o traficante que introduz Rue ao vício e desenvolve relação fraternal com a garota.





O episódio também dá destaque para outras duas personagens com um papel secundário na temporada anterior: as irmãs Cassie (Sydney Sweeney) e Lexi (Maude Apatow).





A primeira acaba se envolvendo com Nate (Jacob Elordi), ex-namorado de sua melhor amiga, Maddy (Alexa Demie), enquanto a outra começa a se sentir atraída pelo traficante Fez.





Muito embora grande parte da série se concentre na relação entre Rue e Jules, que agora vivem uma espécie de triângulo amoroso com a chegada de Elliot (Dominic Fike), o segundo ano de “Euphoria” tem como trunfo as histórias de personagens coadjuvantes, como é o caso de Cal (Eric Dane), pai de Nate, destaque do terceiro episódio.









Eric Dane, que chamou a atenção como o magnata desequilibrado Cal, merece mais detaque no prosseguimento da trama (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

De certa forma, a segunda temporada de “Euphoria” provou que há futuro para a série caso a personagem de Zendaya saia de cena. Na rodada anterior, ela servia como narradora onisciente que observava a vida de seus colegas de escola, comentando os principais desvios de caráter de cada um deles.





Como nos novos episódios Rue enfrenta a recaída e vai ao fundo do poço por conta disso, ela sai de cena e deixa de ser a pessoa que guia o espectador.





Embora sua luta contra o vício ainda seja o arco mais dramático da série, como mostra o quinto episódio, “Euphoria” prova que pode tirar o foco da personagem principal e ainda assim continuar consistente.





Um dos motivos para isso é o fato de que os adolescentes crescem. Vários programas centrados nesse período da vida se deparam com o problema ao longo dos anos. Os jovens de “Euphoria” não estarão no ensino médio para sempre e mostrá-los na faculdade não parece ir de encontro à proposta do programa. Uma solução plausível seria a chegada de nova geração de jovens.





Para o bem da trama, “Euphoria” precisa ir além do vício de Rue. Caso contrário, a série corre o risco de entrar no ciclo interminável da personagem chegando ao fundo do poço até ser resgatada por amigos e familiares.





Essas falhas no roteiro não tiram o crédito das ótimas atuações que marcaram esta temporada. Zendaya faz um retrato tão visceral de uma adolescente viciada em drogas que não é exagero imaginar que nova indicação ao Emmy pode ocorrer.

TALENTO EM ASCENSÃO

No entanto, pode ser que ela tenha que concorrer com uma colega: Sydney Sweeney, que protagonizou algumas das cenas mais comentadas desta temporada.









Casey Bloys, executivo da HBO, diz que 'Euphoria' não tem futuro sem Zendaya no elenco (foto: Chris Delmas/AFP/22/10/21)

Antes mesmo do fim da exibição dos atuais episódios, “Euphoria” ganhou a terceira rodada. A renovação acontece justamente quando a segunda temporada continua a bater recordes de audiência, além de ser um dos assuntos mais comentados do Twitter, a cada novo episódio.





Nada menos de 14 milhões de espectadores foram atraídos pela estreia da segunda temporada, considerando-se todas as plataformas da emissora.





Apesar de o último episódio ainda não ter ido ao ar, tudo indica que Zendaya estará no centro da próxima temporada. Casey Bloys, executivo da HBO, afirmou que não vê futuro para a série sem a atriz, ainda que a segunda rodada tenha provado o contrário.