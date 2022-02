Tirada do ar no auge, "Law & Order" volta a ser produzida 12 anos depois

O ator Sam Waterston, hoje com 81 anos, volta a interpretar o promotor Jack McCoy na 21ª temporada da série, que estreou nesta semana, nos EUA (foto: NBC/DIVULGAÇÃO)

Em 2010, “Law & order” estava prestes a se tornar a série dramática do horário nobre da TV americana mais longeva da história. O inesperado deixou a equipe a ver navios: a rede NBC cancelou a produção, que terminou em maio daquele ano sua 20ª temporada. O recorde, que na época pertencia ao western “Gunsmoke” (1955 a 1975), foi quebrado pelo spin-off “Law & order: SVU”, hoje em sua 23ª temporada, e com a próxima confirmada para 2023. Em 2010, “Law & order” estava prestes a se tornar a série dramática do horário nobre da TV americana mais longeva da história. O inesperado deixou a equipe a ver navios: a rede NBC cancelou a produção, que terminou em maio daquele ano sua 20ª temporada. O recorde, que na época pertencia ao western “Gunsmoke” (1955 a 1975), foi quebrado pelo spin-off “Law & order: SVU”, hoje em sua 23ª temporada, e com a próxima confirmada para 2023.









Apesar disso, o legal é que a série retorna com parte de seu elenco principal, capitaneado pelo veteraníssimo Sam Waterston, que, aos 81 anos, volta a interpretar o promotor público de Nova York Jack McCoy. À Variety, o ator disse que titubeou quando foi chamado de volta – Waterston participou de quase 400 episódios, das temporadas 5 até a 20.





PRESSA

“A princípio, pensei: ‘Já não fiz isso?’. Mas estou tão feliz por não ter perdido essa chance, porque você está sempre correndo na vida, com muita pressa o tempo todo. Você realmente não tem muita oportunidade de olhar para trás no auge.”





Além dele, o elenco principal traz de volta o detetive Kevin Bernard, papel de Anthony Anderson, que participou da série nos seus últimos três anos. Novas aquisições são Hugh Dancy, como o promotor Nolan Price, Camryn Manheim, como a tenente Kate Dixon, e Jeffrey Donovan, como o detetive Frank Cosgrove.





No primeiro episódio, “A coisa certa”, os novos parceiros Bernard e Cosgrove têm que investigar o assassinato de um artista famo- so. A estrutura da série será a mesma: um caso por semana, com um crime que na primeira metade do episódio é investigado pela polícia e na segunda, julgado.





“Para mim, ‘Law & order’ pode ter algo a contribuir para a conversa geral, porque estamos todos loucos por alguma coisa. Estamos todos bravos pra caramba e bravos uns com os outros. Para nós, levar ao ar esses grandes problemas e não ter uma conclusão, mas uma resolução de algum tipo que você possa engolir, pode ser um serviço útil”, acrescentou Waterston.