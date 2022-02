Chega ao Brasil série sobre detetive caótica que virou mania na França

Audrey Fleurot interpreta Morgana, a faxineira com alto QI incorporada à equipe de detetives da delegacia de Lille (foto: LIFETIME/DIVULGAÇÃO)

INTERROGATÓRIO

“MORGANA: A DETETIVE GENIAL”





Morgana Alvaro tem 38 anos, é solteira, mãe de três filhos. Cheia de dívidas porque não consegue se fixar em um emprego, sua vida não é nada fácil. Mas Morgana tem uma arma: é dona de uma inteligência rara, com QI superior ao dos outros mortais. E é isso que a leva a trabalhar com a polícia.Esse é o mote da comédia policial franco-belga “Morgana: A detetive genial”, que estreia neste sábado (19/2) no canal Lifetime. Protagonizada por Audrey Fleurot, é ambientada na cidade de Lille, no Norte da França.Para pagar as contas, Morgana trabalha à noite como faxineira na delegacia local. Descuidada e hiperativa, ela acaba deixando cair uma pasta com o arquivo de um crime. Recolhendo os papéis e fotografias, percebe que os policiais estão seguindo a pessoa errada no quadro de investigação e decide corrigir isso, escrevendo no próprio quadro.Na manhã seguinte, percebendo que alguém havia alterado as anotações e revelado uma nova pista, os detetives interrogam a garota no banheiro. Depois de testar seu método a princípio negligente, a polícia decide incorporar Morgana à sua equipe. A garota da limpeza extravagante e aparentemente despreocupada acaba se tornando uma mulher incrível.Morgana, que não está acostumada a um emprego estável e abomina tudo relacionado a autoridade, concorda e aceita o trabalho para se tornar uma consultora policial atípica. Mas, em troca, a equipe tem que reabrir uma investigação para procurar o pai de sua filha mais velha, que desapareceu 15 anos atrás, quando estava grávida.Como parceiro nas investigações, ela terá o comandante da brigada Adam Karadec (Mehdi Nebbou), um homem detalhista e extremamente cuidadoso, bem ao contrário de Morgana. Lançada em 2021 e com uma segunda temporada confirmada, a produção tornou-se a terceira série francesa mais vista da história daquele país.Série em oito episódios. Estreia sábado (19/2), às 21h05, no canal Lifetime.