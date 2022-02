Trambiqueira que enganou a elite de Nova York está bombando na Netflix

A atriz Julia Garner como Anna Delvey, a falsa herdeira. A golpista Anna Sorokin postou esta foto nas redes sociais e comentou: ''Inventando a mim mesma'' (foto: Netflix/divulgação)

Um trambique milionário lidera o Top 10 da Netflix: a minissérie “Inventando Anna”, que conta como falsa milionária engabelou (e arrancou dinheiro) de meio mundo na alta sociedade de Nova York.





Anna Sorokin no tribunal de Nova York que a condenou a penas de 4 a 12 anos de prisão, em 2019 (foto: Timothy A. Clary/AFP - 9/5/19)

Inspirada em artigo publicado pela repórter Jessica Pressler na revista New York Magazine, a produção com oito episódios leva a assinatura da produtora e roteirista Shonda Rimes, que tem no currículo as aclamadas “Grey's anatomy” e “Bridgerton”.Anna Sorokin hoje tem 31 anos. Nasceu na Rússia, mudou-se com sua família humilde para a Alemanha, morou em Paris e Londres. Em 2013, desembarcou nos Estados Unidos.Com mentiras bem-articuladas, autoconfiante e charmosa, dizia se chamar Anna Delvey, buscava empréstimo de US$ 22 milhões para fundar um clube privado e conseguiu que vários bancos lhe dessem dezenas de milhares de dólares.Passando-se por herdeira alemã, Delvey vivia em hotéis de luxo de Nova York, frequentava festas de socialites, viajava em jatos privados. Bonita e sedutora, usava roupas de grifes caríssimas. De acordo com a imprensa americana, ao longo de 10 meses, deu calotes no valor de US$ 275 mil em bancos, hotéis e amigos ricos.



Em 2019, Anna foi condenada a penas de 4 a 12 anos de prisão por oito crimes de fraude e roubo. No início de 2021, ela conseguiu liberdade condicional após apelar ao estado de Nova York. Atualmente, está sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA, aguardando a possível deportação para a Alemanha.



A atriz Julia Garner, de “Ozark”, interpreta a golpista. Anna Chlumsky faz o papel da repórter Vivian Kent, que investiga a alpinista social. Garner chegou a visitar Sorokin na prisão e saiu de lá impressionada com o carisma da moça.



Enquanto estava presa, Anna Sorokin negociou com a Netflix e vendeu sua história por US$ 320 mil para a plataforma, de acordo com a imprensa dos EUA. Recentemente, ela voltou ao Instagram, onde postou a foto da cena em que Julia Garner usa vestido vermelho e óculos escuros. Legenda: “Inventando a mim mesma”.





TINDER

No perfil “Anna Delvey”, Sorokin também exibiu a matéria da Insider, publicação norte-americana, na qual ela comenta sua rotina atrás das grades. E desabafa: “Vocês não sabem como a prisão é exaustiva.”Além de Julia Garner e Anna Chlumsky, o elenco conta com Katie Lowes (Rachel), Alexis Floyd (Neff), Saamer Usmani (Chase), Laverne Cox (Kacy), Arian Moyaed (Todd Spodek), Anthony Edwards (Peter Hennecke) e Rebecca Henderson (Catherine McCaw), entre outros.

Na linha “o crime compensa”, a minissérie “Inventando Anna” segue a trilha do documentário “O golpista do Tinder”, dirigido por Felicity Morris também para a Netflix.



O filme conta a história do israelense Shimon Hayut, envolvido em fraudes e autor de golpes contra mulheres que conseguiu atrair por meio do aplicativo de relacionamentos.



Passando-se por Simon Leviev, filho de Lev Leviev, magnata dos diamantes. Simon é uma farsa, mas Hayut surrupiou US$ 10 milhões de suas vítimas, de acordo com a imprensa dos EUA. Foi condenado (por outros crimes), mas acabou solto devido à política carcerária israelense durante a pandemia.



Atualmente, segue ativo no Instagram com sua identidade fictícia. Posta fotos em jatinhos, hotéis de luxo – como se diz, “ostenta” no perfil de Simon Leviev. Lá, Hayut se disse dono de um site especializado em “conselhos comerciais” voltado para empreendedores.

“INVENTANDO ANNA”

De acordo com o TMZ, ele teria contratado uma famosa agente de talentos para ajudá-lo a fazer carreira em Hollywood. Tem mais: planeja participar de programa de namoro e comandar um podcast sobre relacionamentos.... Minissérie de Shonda Rhimes, com Julia Garner. Oito episódios. Disponível na Netflix