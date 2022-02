Longa com Ana Paula Arósio está entre as estreias da semana em BH

Ana Paula Arósio em cena do longa de Carlos Porto de Andrade Jr. (foto: Helena Cunha Bueno/Divulgação)

Além das estreias do longa-metragem brasileiro “A jaula”, de João Wainer, e do indicado ao Oscar “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson, o circuito de salas belo-horizontino registra nesta quinta-feira (17/2) o lançamento de outros três filmes inéditos e uma pré-estreia.



"Uncharted – Fora do mapa" chega às salas dos complexos das redes Cineart, Cinemark, Cinépolis e Cinesercla, com a expectativa de atrair um grande público, sobretudo pelo fato de ter à frente do elenco Tom Holland, que acaba de fazer estrondoso sucesso em "Homem-Aranha: Sem volta para casa''.















O drama "Sempre em frente", de Mike Mills (“Toda forma de amor”, “Mulheres do século 20”), encerra a chamada trilogia do luto do diretor estadunidense. Rodado em preto e branco, o longa aborda a história da reaproximação de um tio (Joaquin Phoenix) e seu sobrinho (Woody Norman), quando passam a conviver rotineiramente. "Sempre em frente" está em cartaz no UNA Cine Belas Artes e em salas das redes Cineart, Cinemark e Cinépolis.





Com uma sessão diária (Sala 3, 18h10) no UNA Cine Belas Artes, estreia o longa nacional “Primavera”, de Carlos Porto de Andrade Jr., que tem Ana Paula Arósio, Marília Gabriela, Ruth de Souza (1921-2019) e Ruth Escobar (1935-2017) no elenco. Definido por seu diretor como um projeto pessoal, o título foi filmado ao longo de 20 anos e tematiza a história de uma família a partir da chegada de um imigrante inglês ao Brasil, no século 18.





As memórias e os segredos que envolvem gerações dessa família são revelados por um pai ao seu filho, no momento em que está morrendo. A partir daí, dá-se uma colagem de fragmentos da trajetória familiar.





A opção para a criançada é a pré-estreia de "Coração de fogo", animação dos mesmos criadores de "A bailarina" (2016). Na trama, uma menina se disfarça de menino para realizar o sonho de ser bombeira, assim como seu pai, que passa a desconfiar da semelhança entre a filha e seu novo brigadista.





Por fim, o longa sino-butanês "A felicidade das pequenas coisas", de Pawo Choyning Dorji, um dos cinco concorrentes ao Oscar de melhor filme internacional, amplia seu circuito. O filme, que estava em cartaz apenas no UNA Cine Belas Artes, agora passa a ser exibido também no Cineart Ponteio.





A história gira em torno de um jovem professor que ambiciona se mudar para a Austrália e tornar-se cantor. No entanto, ele é designado para assumir uma escola infantil num dos lugares mais isolados do planeta, na fronteira de seu país com o Tibete. Lá, ele muda sua percepção acerca da simplicidade da vida.





* Estagiário sob a supervisão da editora Silvana Arantes