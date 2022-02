"Licorice Pizza" é um filme apaixonante sobre o primeiro amor de juventude

Cooper Hoffman, filho de Philip Seymour Hoffman, e Alana Haim fazem sua estreia no cinema como o casal central de "Licorice Pizza" (foto: Universal Pictures/divulgação)

Gary Valentine é um Eduardo Marciano da década de 1970 em Encino, subúrbio de Los Angeles. Assim como o protagonista de "O encontro marcado" (1956), de Fernando Sabino, ele está sempre começando e continuando, mesmo tendo a certeza de que será interrompido antes de terminar.









Basicamente, é uma história de um menino que conhece uma menina e os dois se apaixonam. Mas a relação permanece platônica enquanto eles saem com outros, brigam, fazem as pazes, iniciam novos negócios. Tudo em alta velocidade – sempre correndo, de dia e de noite, por bares, restaurantes, cinemas. A vida está sempre em rotação, mesmo nos momentos amargos.





Gary (o estreante Cooper Hoffman, um dos três filhos de Philip Seymour Hoffman, morto em 2014, astro de “O mestre”, “Embriagado de amor” e “Boogie nights”, todos de Anderson), é um estudante de high school, ator mirim, que chama a atenção pela autoconfiança, mesmo tendo apenas 15 anos.











Em um dia de 1973, ele se apresenta a Alana (Alana Haim, também estreante em cinema, a mais jovem das três irmãs que formam a banda indie Haim, cujos clipes foram dirigidos por Anderson), a entediada ajudante do fotógrafo que faz o anuário dos alunos da escola de Gary. Ele a convida para jantar – e a inteligência e segurança do menino a cativam.

AGRIDOCE Alana tem 25, e os 10 anos que a separam de Gary parecem um mundo. A partir do primeiro encontro – Gary avisa ao irmão caçula que vai se encontrar com a mulher com quem irá se casar –, eles iniciam sua própria aventura. Gary parece saber demais, e é levado em consideração pelos adultos, enquanto Alana é insegura e não consegue ser ouvida nem pelos próprios pais – a atração pelo mundo dele é imediata.





O relacionamento e a jornada de autoconhecimento e amadurecimento dos protagonistas formam a estrutura do filme. Pelo caminho, há muitos acontecimentos que dão sabor a esta comédia dramática agridoce, que traz muito da vida real.





A começar pelo título. Não há nenhum lugar entre os vários que Gary e Alana frequentam que leve o nome de Licorice Pizza. A Pizza de Alcaçuz existiu de verdade, era uma conhecida loja de discos do Sul da Califórnia, que funcionou entre 1969 e 1985 – em seu auge, chegou a ter 34 endereços.





O personagem de Gary foi baseado em Gary Goetzman, um ex-ator mirim, hoje produtor de cinema e parceiro de Tom Hanks em várias produções dirigidas e/ou estreladas por ele (“The Wonders”, “Jogos de poder”, “Larry Crowne” e “Relatos do mundo”). Em algum momento da juventude, Goetzman vendeu colchões d’água, como o Gary empreendedor do filme.





Entre coadjuvantes de menor (Maya Rudolph, Tom Waits e John C. Reilly fazem pequenas participações) e maior vulto (como os encarnados por Bradley Cooper e Sean Penn, com personagens baseados em pessoas reais que cruzam o caminho de Gary e Alana), há ainda a família Haim.





Alana e suas irmãs, Danielle e Este, além dos próprios pais, Moti e Donna Haim, interpretam uma família judia do subúrbio daquela época. Um jantar para lá de conturbado entre os Haim faz todo o sentido dentro deste universo familiar e fantástico que Paul Thomas Anderson criou.





“LICORICE PIZZA”

TODA SEMELHANÇA

Confira quem são os personagens do filme baseados em pessoas reais



Jon Peters (Bradley Cooper)

Produtor de cinema e ex-cabeleireiro nos anos 1970, ele realmente namorou Barbra Streisand na época em que o filme é ambientado, como não se cansa de afirmar a Gary na história. Foi um dos produtores de “Nasce uma estrela” (1976, estrelado por Streisand), “Flashdance”(1983) e “Batman” (1989). Em “Licorice Pizza”, Peters é apresentado como um personagem controverso, assim como na vida real. Quando o remake de “Nasce uma estrela” (2018), dirigido e estrelado por Cooper, foi feito, alegações de assédio sexual e processos judiciais voltaram à tona. Peters foi creditado como produtor do filme, porque ele detém os direitos, mas não foi sequer uma vez ao set.

Jack Holden (Sean Penn)

O personagem é baseado no ator William Holden, vencedor do Oscar por “Inferno nº 17” (1953). Na história, ele é um ator veterano conhecido por sequências de moto, como foi o verdadeiro William Holden em “Crepúsculo dos deuses” (1950), que o alçou ao estrelato. Em “Licorice Pizza”, Jack Holden conhece Alana quando ela vai fazer um teste para atuar em um filme com ele. Depois, vai com ela ao mesmo restaurante onde um enciumado Gary está – e larga a garota quando vai fazer uma acrobacia com sua moto.





Joel Wachs (Benny Safdie)

O político de Los Angeles passa a ser patrão de Alana na parte final do filme. Ela se torna voluntária em sua campanha e logo tem uma queda por ele. Qualquer ilusão romântica é desfeita quando a garota é chamada pelo chefe para um restaurante para servir de acompanhante para o verdadeiro namorado dele. Em 1999, Wachs veio a público falar sobre sua orientação sexual, quando se candidatou à Prefeitura de Los Angeles.