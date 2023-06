Anitta cria perfil no Instagram só para brasileiros: 'Difícil ser global'

677

Focada na carreira internacional, Anitta quer separar o conteúdo para os fãs brasileiros e os do resto do mundo (foto: AFP)

Durante uma live, a cantora Anitta contou, nesta segunda-feira (5/6) que vai dedicar um perfil no Instagram exclusivamente para os fãs brasileiros. A funkeira disse que a decisão veio por conta da criação de conteúdo em diferentes línguas.

Agora, os fãs brasileiros terão postagens dedicadas a eles no perfil @qgdanitta , que ganhou o nome de “Insta pessoal da aninha em português”, em uma referência a um apelido dado pelos fãs. “Tá ficando muito difícil essa gestão de idiomas, eu estou ficando louca. Então eu vou fazer tudo lá pelo Instagram do QG. Depois eu vou mudar o nome e vou ficar usando lá como minha conta pessoal para vocês”, afirmou.

Anitta também disse que percebeu um padrão no engajamento do seu perfil: ele tende a cair nos países que não falam a língua que ela usa naquela postagem. “Eu gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá para fazer nessa conta porque cai o meu engajamento lá fora“, argumentou.

Ela também explicou que os conteúdos dos dois perfis serão diferentes, cada um focado em um público: “Pro Brasil é um tipo de conteúdo que dá certo. Mas o que funciona aqui é péssimo lá para fora e vice e versa. O que funciona lá fora não engaja no Brasil. Então está muito difícil, para a gente que está crescendo mais nas redes lá fora, de conseguir engajar nas duas coisas.”

Com muito bom humor, Anitta “reclamou” do problema com as redes sociais. “Muito complicado ser global. Muito dificil”, brincou. Após a live, a cantora já fez diversas postagens na nova conta.