Mulheres dominam a premiação do Festival de Berlim 2022

A diretora Carla Simón beija o Urso de Ouro que ganhou por ''Alcarrás'' (foto: John MACDOUGALL / AFP )

O Urso de Ouro ao melhor filme do Festival de Berlim 2022 foi para o espanhol "Alcarràs". Dirigido por Carla Simón, o longa-metragem retrata a última colheita de uma família de agricultores catalães.









Filmado em plena temporada de colheita de frutas em Alcarràs, uma cidade catalã, o filme narra a história dos Solé, uma família que se ocupa há três gerações das terras de uma família abastada, os Pinyol.





O herdeiro dos Pinyol quer arrancar os pessegueiros para instalar painéis solares, o que deixa os Solé, e em especial o patriarca da família, Quimet, diante do dilema de se adaptar ou ir embora.





"Acho que já me considero filha deste lugar. Talvez devesse vir morar aqui, porque a cada vez que venho algo maravilhoso acontece", disse, emocionada, Carla Simón, ao receber o prêmio. A produtora, María Zamora, mal conseguia conter as lágrimas ao lado dela.





"Gostaria de dedicar este prêmio às pequenas famílias de agricultores que cultivam a terra a cada dia, para que esta comida chegue ao nosso prato", disse a diretora catalã.





A 72ª Berlinale, que este ano voltou a ser presencial após uma edição on-line no ano passado, foi dominada pelas mulheres. O mexicano "Manto de gemas", primeiro longa-metragem de Natalia López Gallardo, levou o Prêmio do Júri.





O prêmio à melhor direção ficou com a francesa Claire Denis por "Avec amour et acharnement", enquanto o da melhor atuação ficou com a germano-turca Meltem Kaptan pelo papel da mãe de um preso do campo de prisioneiros de Guantánamo em "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush".









72ª BERLINALE





Confira os premiados na disputa pelo Urso de Ouro





» Urso de Ouro: "Alcarràs", de Carla Simón

» Urso de Prata:

» Grande Prêmio do Júri: "So-Seol-Ga-Ui Yeong-Hwa", do sul-coreano de Hong Sangsoo

» Prêmio do Júri: "Manto de gemas", da mexicana Natalia López Gallardo

» Melhor direção: Claire Denis, por "Avec amour et acharnement"

» Melhor interpretação: Meltem Kaptan, por "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush"

» Melhor coadjuvante: Laura Basuki, por "Nana"









PRÊMIO PARA BRASIL

O curta-metragem brasileiro “Manhã de domingo”, de Bruno Ribeiro, levou o Urso de Prata na competição de sua categoria. O Urso de Ouro de curta-metragem foi para “Trap”, de Anastasia Veber. O Brasil não teve títulos em disputa pelo Urso de Ouro, mas emplacou outros quatro filmes na mostra alemã, além de “Manhã de domingo”. O longa “Fogaréu”, de Flávia Neves, foi selecionado para a seção paralela Panorama. Também foram exibidos no festival, que teve início no último dia 10, o longa "Mato seco em chamas", de Adirley Queiroz e Joana Pimenta, e os curtas "Três tigres tristes", de Gustavo Vinagre, "Se hace el camino al andar", de Paula Gaitán, e "O dente do dragão", de Rafael Castanheira Parrode.