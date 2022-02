Pandemia obriga o Festival de Berlim a enxugar edição 2022

Cartaz indica centro de testagem para COVID-19 no Berlinale Palace, sede do festival, em Berlim (foto: John MACDOUGALL / AFP)





O Festival de Cinema de Berlim inaugura nesta quinta-feira (10/2) sua edição 2022, com capacidade de público reduzida, rigorosas medidas de combate à disseminação do novo coronavírus e um calendário de apenas sete dias de sessões públicas. O enxugamento desta 72ª Berlinale também se deve ao recrudescimento da pandemia.













"Os filmes são, como todos os anos, uma boa descrição do mundo em seu atual estágio de mutação, mas também falam de como o mundo era e como deveria ser. Nunca havíamos visto tantas histórias de amor quanto neste ano: loucas, improváveis, inesperadas e inebriantes" Carlo Chatrian, diretor artístico



Dois filmes espanhóis e uma coprodução entre México e Argentina estão na competição oficial, que conta com um total de 18 longas-metragens. Não há representantes brasileiros na disputa pelo Urso de Ouro. O cineasta cearense Karim AÏnouz integra o júri oficial, que é presidido pelo norte-americano M. Night Shyamalan.

ABERTURA

O diretor francês François Ozon abrirá o evento nesta noite, com a exibição de "Peter von Kant", adaptação livre do filme "As lágrimas amargas de Petra von Kant", do diretor alemão Rainer Werner Fassbinder.





Estão também na disputa "Avec amour et acharnement", da diretora francesa Claire Denis; "La ligne", de Ursula Meier; e "So-seol-ga-ui Yeong-hwa", do sul-coreano Hong Sang-soo.





Embora os organizadores assegurem que apenas dois filmes em competição evocam a pandemia, a Berlinale promete, fora de competição, uma boa dose de cinema de arte e ensaio, obras peculiares e totalmente inspiradas no confinamento. Grandes nomes do cinema, como Isabelle Adjani, Emma Thompson, Sigourney Weaver, Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche e Mark Rylance vão apoiar a apresentação dos longa-metragens.





A francesa Isabelle Huppert receberá um Urso de Ouro especial pelo conjunto de sua carreira, durante a qual trabalhou com renomados autores de língua alemã, como Michael Haneke (“A professora de piano”).





Em outro concurso da Berlinale, batizado de "Encontros", aparecem os filmes mais arriscados, como "A little love package", do argentino Gastón Salnicki. E há outros convidados especiais, como o músico Nick Cave, em "This much i know to be true".





A Berlinale também apresentará o primeiro documentário filmado no Sudão do Sul, "No simple way home". Com ares politizados, a competição proclama seu desejo de contribuir para a “descolonização” da indústria cinematográfica. (France-Presse)

Bárbara Colen protagoniza o filme brasileiro 'Fogaréu', que estreia no dia 15 no festival (foto: Bananeira Filmes/Divulgação)



BRASIL NA PANORAMA Embora sem representantes na competição principal do Festival de Berlim, o Brasil participa da Mostra Panorama com o longa-metragem “Fogaréu”, da diretora goiana Flávia Neves, tendo a atriz mineira Bárbara Colen como protagonista.





Ela vive Fernanda, que retorna à casa do tio rico quando perde sua mãe adotiva. O reencontro será a oportunidade para um acerto de contas familiar.



A estreia de “Fogaréu” no festival está marcada para a próxima terça-feira (15/2). O filme terá outras três sessões no evento. Segundo a produção, acompanharão a estreia em Berlim, além da diretora, a produtora mineira Vânia Catani (Bananeira Filmes), Bárbara Colen e o ator Eucir de Souza.





LEÃO DE OURO

Confira os 18 títulos que disputam o principal troféu da mostra alemã





» "AEIOU: A quick alphabet of love"

Nicolette Krebitz – Alemanha/França





» "Alcarràs"

Carla Simon – Espanha/Itália





» "Both sides of the blade"

Claire Denis – França





» "Call Jane"

Phyllis Nagy – EUA





» "A piece of sky"

Michael Koch – Suíça/Alemanha





» "That kind of summer"

Denis Côté – Canadá





» "Everything will be ok"

Rithy Panh – França/Camboja





» "Leonora Addio"

Paolo Taviani – Itália





» "The line"

Ursula Meier – Suíça/França/Bélgica





» "Before, now & then"

Kamila Andini – Indonésia





» "The passengers of the night"

Mikhaël Hers – França





» "Rimini"

Ulrich Seidl – Áustria/França/Alemanha





» "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush"

Andreas Dresen – Alemanha/França





» "Robe of gems"

Natalia Lopez Gallardo – México/Argentina/EUA





» "The novelist’s film"

Hong Sang-soo – Coreia do Sul





» "One year, one night"

Isaki Lacuesta – Espanha/França





» "Return to dust"

Li Ruijun – República Popular da China





» "Peter von Kant"

François Ozon – França