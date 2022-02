Longa de terror ''Exorcismo sagrado'' tem pré-estreia hoje em BH

''Exorcismo sagrado'', longa do venezuelano Alejandro Hidalgo, tenta endereçar uma crítica à forma como a Igreja Católica lida com casos de abuso, mas se perde numa narrativa confusa (foto: IMAGEM FILMES/DIVULGAÇÃO)

Alejandro Hidalgo é um cineasta e roteirista venezuelano que se tornou o autor do primeiro longa-metragem de terror de seu país. Lançado em 2013, "A casa do fim dos tempos" foi um marco na Venezuela – ficou em cartaz nos cinemas durante nove meses, acumulando um público de 623 mil pessoas. Foi vendido para 33 países.









Mais do que provocar sustos (e eles, quando vêm, são de baixa intensidade), o filme tenta fazer uma crítica à instituição da igreja sob o viés do exorcismo, um tema que o horror sempre explorou. Abre justamente com uma grande homenagem ao clássico dos clássicos, “O exorcista” (1973).

O CHAMADO Em um lugarejo perdido no México, o padre americano Peter Williams (Beinbrink) vive em total sintonia com a população local. Um chamado vai mudar totalmente sua vida. Uma jovem, Magali (Irán Castillo), está possuída. Contrariando seus superiores, em especial o experiente padre Michael Lewis (Joseph Marcell), que pede que Peter espere sua chegada de Londres para realizar o exorcismo, ele vai sozinho para o ritual.





Consegue expulsar o demônio, mas o preço que paga é alto demais. O que acontece no quarto entre o religioso e a jovem vai perseguir o padre. Seduzido pelo demônio que tem consciência da fraqueza do padre, ele tenta posteriormente confessar, sem sucesso, o pecado cometido. Dezoito anos mais tarde, ainda mais envolvido com a comunidade – é o responsável por um grupo de órfãos – o Padre Peter se depara com um novo caso de exorcismo. É o passado que está chegando cobrar as contas.











A maior parte da narrativa de “Exorcismo sagrado” é ambientada nessa circunstância, quando outra jovem, Esperanza (María Gabriela), é possuída. Só que o cenário é bem pior do que o de duas décadas antes. Ela está em uma terrível penitenciária local, e o demônio é o mesmo que possuiu Magali. Só que ele está mais forte e conhece bem os segredos do padre.





Ainda que o Padre Peter tenha um grande conflito, o protagonista em hora alguma consegue a simpatia (ou pelo menos a compreensão) da plateia. Alguns momentos de humor vêm do Padre Michael, que Peter convoca para ajudar no novo caso.





A história, aos poucos, vai seguindo outro rumo. Coloca em xeque a Igreja Católica, que se recusa a lidar com questões internas complicadas. Jogar a poeira para baixo do tapete foi o que o protagonista fez – e seus superiores assinam embaixo.





Essa crítica é o ponto central do filme, mas ela perde força tamanhas as voltas e referências que a narrativa faz. Em dado momento, “Exorcismo sagrado” se torna quase uma narrativa de zumbi – e a caracterização das personagens possuídas é meio um pastiche de “The walking dead” e congêneres. (MP)





“EXORCISMO SAGRADO”

(México/Venezuela/EUA, 2021, 98min, de Alejandro Hidalgo, com Will Beinbrink e María Gabriela de Faría) – O filme tem pré-estreia nesta quarta (9/2), às 20h30, no Cineart Boulevard. Na quinta (10/2), o longa estreia no circuito.