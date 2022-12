Livro mostra como a dupla Kleiton & Kledir imprimiu sotaque gaúcho à MPB

Os gaúchos Kleiton e Kledir conquistaram o Brasil com "Tô que tô", "Deu pra ti", "Paixão" e "Fonte da saudade", entre outras canções (foto: Isabel Ramil/divulgação)

Aos comemorar seus 40 anos de carreira, a dupla Kleiton & Kledir ganha biografia escrita pelo jornalista Emílio Pacheco. Porém, o livro não se resume à trajetória dos irmãos Ramil. Mostra, principalmente, como a música do Sul conquistou seu espaço na MPB e no pop nacional – sem perder o sotaque e mantendo características peculiares dos gaúchos. Aos comemorar seus 40 anos de carreira, a dupla Kleiton & Kledir ganha biografia escrita pelo jornalista Emílio Pacheco. Porém, o livro não se resume à trajetória dos irmãos Ramil. Mostra, principalmente, como a música do Sul conquistou seu espaço na MPB e no pop nacional – sem perder o sotaque e mantendo características peculiares dos gaúchos.







"No Rio Grande do Sul, o grupo é lendário. Ele (Almôndegas) conseguiu uma façanha para a época: lançar quatro LPs em quatro anos. Fizeram dois discos em 1975, outro em 1977 e o quarto em 1978" Emílio Pacheco, jornalista





Pandemia Planejada para sair em 2020, quando se completaram os 40 anos da dupla Kleiton & Kledir, só agora a biografia chega a público pela Editora Bestiário. O atraso se deve à pandemia, entre outros contratempos, explica Emílio Pacheco.





A sugestão da biografia partiu do produtor carioca Marcelo Froes, escritor, advogado e pesquisador de música popular brasileira, criador do selo Discobertas e da Sonora Editora.





“Eu escrevia para o International Magazine, jornal que ele editava. Em 1999, Marcelo faria uma longa entrevista com a dupla e me pediu algumas perguntas para repassar aos irmãos”, conta Pacheco.





Inicialmente, a ideia era apenas colaborar com algumas questões. Marcelo Froes, porém, percebeu que o colega gaúcho conhecia profundamente a trajetória de seus conterrâneos Kleiton e Kledir Ramil. “Me manda a entrevista toda”, pediu Froes. “Mandei o roteiro, ele fez as perguntas e me creditou com ele na entrevista”, relembra o jornalista.





Marcelo Froes o convidou para escrever a biografia da dupla, mas logo depois deixou a editora da qual era sócio. O projeto só foi para a frente um bom tempo depois, por meio da Editora Bestiário, de Porto Alegre.





“Escrever a biografia dos irmãos gaúchos era sonho antigo que acabou se realizando agora”, afirma Emílio Pacheco. A redação do livro ocorreu a partir de novembro de 2019, mas a pesquisa começou bem antes disso.





“Entrevistei pessoalmente os dois apenas uma vez. Isso porque veio a pandemia. Graças à internet, entrava em contato com eles nos momentos em que precisava. Mandava-lhes questionários e eles me respondiam”, conta o autor. A redação levou dois anos. “Os dois leram o texto e fizeram algumas correções.”



Kleiton, Kledir, Gilnei Silveira, Pery Souza e Quico Castro Neves formaram a banda Almôndegas, que levou o regionalismo gaúcho para o universo pop (foto: Acervo Kleiton e Kledir)



Orkut





Mas o contato estava feito. Pacheco se tornou “amigo de Orkut” de Kleiton. “Disse para o Kleiton: 'Você não me conhece, mas sou amigo do Marcelo Froes. Quando ele os entrevistou, em 1999, as perguntas foram feitas por mim'. Foi ali que começamos a trocar figurinhas.”





Só em 2005, Emílio, Kleiton e Kledir se conheceram pessoalmente, quando a dupla o convidou para o show de lançamento do DVD de seus 25 anos de carreira.





“Conheci também o Zé Flávio e o Pery Souza, que eram do Almôndegas, e a gente começou a fazer contato. Vitor Ramil, irmão da dupla, me mandou relato bastante rico sobre os pais deles, que usei no livro.”





O jornalista fez muitas entrevistas: Ivan Lins, MPB4, os ex-Almôndegas Gilnei Silveira e Quico Castro Neves. “Quico era tão importante quanto Kleiton e Kledir naquela banda. Ele é o autor de ‘Haragana’, gravada pela Fafá de Belém. Entrevistei o Zé Flávio, que entrou no Almôndegas no lugar do Quico.”





Pacheco também ouviu o cantor e compositor Vitor Ramil, Wellington Lima, ex-empresário da dupla e do MPB4, o político José Fogaça, parceiro dos dois, e as mulheres de Kleiton e de Kledir.



"O Almôndegas se apresentou na capital mineira em 1975, ainda antes da gravação de seu primeiro LP. Quis o destino que o último show de Kleiton e Kledir antes da separação ocorresse no Minascentro, em janeiro de 1987" Emílio Pacheco, jornalista





Lenda gaúcha





“Os fãs do Almôndegas, dos quais faço parte, ficaram muito tristes quando a banda acabou. Foi uma coisa tão bacana, tão bonita que surgiu em Porto Alegre”, lamenta.





“Ninguém poderia imaginar que daquele grupo surgiria a dupla que faria ainda mais sucesso, até ofuscando o Almôndegas. A história de Kleiton e Kledir é muito rica. Tem toda a saga do Almôndegas, em um primeiro momento, que por si só já renderia outro livro”, garante.





Os irmãos Ramil concretizaram um sonho dos gaúchos: ver artistas fazendo sucesso com o sotaque de sua terra. “É como os mineiros do Clube da Esquina. Sonhávamos em ter um Clube da Esquina nosso, vamos assim dizer. Kleiton e Kledir estouraram como a gente sonhava. Eles deram sotaque gaúcho à MPB, coisa que até então não havia”, destaca o jornalista.





Em 1979, os dois irmãos participaram do festival da canção promovido pela TV Tupi com “Maria fumaça”, não ainda como dupla.





Kleiton mandou a melodia para Kledir. “Kledir havia acabado de assistir a um documentário que falava de músicas brasileiras sobre trem de ferro. Ouviu a gravação e pensou: ‘Isso parece um trem andando’. Foi assim que surgiu a letra superdivertida de ‘Maria fumaça’, que deu a eles o troféu de menção honrosa no festival da Tupi”, conta Pacheco.





O clipe saiu em janeiro de 1981. Foi gravado na cidade histórica mineira de Tiradentes, na maria-fumaça que vai até São João del-Rei. A letra usa a sigla RFFSA, da antiga Rede Ferroviária Federal, para imitar o som de locomotiva. Conta a história de um noivo apressado para chegar ao próprio casamento, que desabafa: “Esse trem não sai do chão/ Urinaram no carvão/ Entupiram a lotação/ E eu nem sou desse vagão”.





Àquela altura, o primeiro disco da dupla Kleiton & Kledir já havia sido lançado pela Universal Music, com “Maria fumaça” e os sucessos “Vira virou”, “Fonte da saudade” e “Viração”.





O segundo disco, lançado em 1981 pela Ariola, trazia “Paixão”, “Deu pra ti”, “Semeadura” e “Trova”. Já o terceiro álbum, de 1983, também pela Ariola, foi o que mais vendeu, ganhando o disco de ouro. Traz os hits “Nem pensar”, “O analista de Bagé” e “Tô que tô”.





Detalhe: os primeiros cinco LPs dos irmãos gaúchos se chamavam simplesmente “Kleiton & Kledir”.





Conexão Minas





“Isso atesta a relação especial entre os artistas gaúchos e o público mineiro. Considerando que Minas é verdadeiro celeiro de expoentes musicais, é uma honra que plateia tão bem servida de talentos locais tenha esse carinho pelos artistas rio-grandenses”, afirma o jornalista.





Por enquanto, “Kleiton & Kledir – A biografia” está disponível apenas no site da Editora Bestiário, mas em breve deve chegar à Amazon, Estante Virtual e ao Kindle, informa o autor.





(foto: Bestiário/reprodução)



“KLEITON & KLEDIR – A BIOGRAFIA”

• Emílio Pacheco

• Editora Bestiário (394 págs.)

• R$ 80





SAIBA MAIS





Carreira





Cantores, compositores e instrumentistas, Kleiton (violino, voz e violão) e Kledir Ramil (guitarra, voz e violão) nasceram em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em 1972, os irmãos criaram a banda Almôndegas com os amigos Gilnei Silveira (bateria e percussão) e Pery Souza (percussão e voz). Em 1977, já com nova formação, o grupo se estabeleceu no Rio de Janeiro. Reunia Kleiton, Kledir, Gilnei, João Baptista e Zé Flávio. Em 1979, a banda se desfez e os irmãos Ramil seguiram em dupla, que foi desativada em 1987 e retornou em 1994.

Aliás, a internet foi a “madrinha” da amizade entre biografados e biógrafo. “Certa vez, estava no Orkut, em uma comunidade da Almôndegas, fundada por eles e mais três amigos. Comentei que havia assistido ao show comemorativo dos 15 anos do grupo, em 1990. De brincadeira, Kledir havia dito lá: ‘Não percam daqui a 15 anos o show de 30 anos dos Almôndegas’. Kleiton leu e postou no mural: ‘Emílio, li o que você escreveu, é muito interessante, porque talvez isso aconteça’. Infelizmente, o show não aconteceu em 2005.”O livro resgata a trajetória da banda Almôndegas, tão marcante para os irmãos Ramil. “No Rio Grande do Sul, o grupo é lendário. Ele conseguiu uma façanha para a época: lançar quatro LPs em quatro anos. Fizeram dois discos em 1975, outro em 1977 e o quarto em 1978. Na ocasião, estava começando a produção fonográfica independente”, relembra Emílio Pacheco. Os gaúchos lançaram dois LPs pela Continental e dois pela Phillips (na época Phonogram, hoje Universal).Belo Horizonte faz parte da história da dupla. “O Almôndegas se apresentou na capital mineira em 1975, ainda antes da gravação de seu primeiro LP. Quis o destino que o último show de Kleiton e Kledir antes da separação ocorresse no Minascentro, em janeiro de 1987. Já o show da dupla com a banda gaúcha Nenhum de Nós estreou em 2019, em BH, e não em Porto Alegre, como era de se esperar”, informa Pacheco.