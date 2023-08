677

Horóscopo do dia (07/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Resgatando o valor real

A conjunção de Vênus retrógrada com Lilith em Leão nos faz encarar nossas frustrações ligadas às finanças, amor romântico e valor próprio de forma mais clara. Devemos buscar aqui uma reconexão e resignificação profunda do quanto devemos nos amar de verdade e aquilo que é essencial. Busque seu valor real e permita vibrar no magnetismo do merecimento e prosperidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa por um período de revisão do valor de sua criatividade, poder pessoal, imagem, romances, filhos, etc. A frustração em algum destes tópicos pode estar mais alta por agora, pois terá consciência do que foi negado ou frustrado. Use disto como combustível para se reinventar, buscar se cuidar mais e reconhecer seu devido valor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz conjunção a Lilith. Você tem revisado as relações familiares e pessoais, finanças familiares, os objetos no seu lar e também a forma como lida com as emoções partilhadas. A frustração em cima de algum destes tópicos pode emergir mais agora, mas deve usar disto para se amar, se cuidar melhor e resignificar valores pessoais e/ou familiares.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você passa por um período de revisão de questões comunicativas, ideias e relações. Os estudos, as relações com o meio, irmãos, parentes ou vizinhos podem estar trazendo frustrações à tona. Busque usar disto como força motriz para resignificar sua comunicação a partir de um aprofundamento de valores. Repense, recicle ideias, reavalie estudos e a forma como se comunica para ser mais autêntico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa por um período de revisão de questões financeiras, talentos, bens materiais, estabilidade e valor próprio. A frustração ligada a algum destes temas pode emergir mais intensamente agora. Mas deve usar desta energia como força motriz de resignificação de valores na vida. Sair da estagnação pode ser útil e lhe lembra que deve se valorizar mais e de forma honesta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Vênus com Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte magnetismo atrativo. Todavia, pode também ter de lidar com frustrações ligadas a este tema. Pode estar se questionando em sua imagem, valor pessoal e na forma como se disponibiliza para as relações. Busque usar disto como força motriz para se valorizar de forma verdadeira e se amar com honestidade, abrindo belas possibilidades futuras.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você passa por um período de revisão de valores e emoções. Está se questionando quanto a propósitos mais profundos na vida e o que tem de valor real. Algumas frustrações quanto à situação financeira ou amorosa lhe pedem que faça uma análise emocional e psicológica mais honesta. Busque reciclar valores para que em breve venham oportunidades melhores.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz conjunção a Lilith. Você tem revisado suas relações de amizade, participação em grupos e a maneira como pode auxiliar e contribuir com o coletivo. Algumas frustrações podem estar mais intensas agora. Todavia, deve usar isso como força de transformação para que resignifique tais contextos e busque interações mais honestas e reais junto dos semelhantes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você passa por um período de revisão de sua carreira, estruturas, imagem e valor profissional. O momento pode lhe mostrar frustrações neste sentido, todavia deve usar isso como força motriz para aprofundar em seu valor profissional, reconhecendo seus talentos e valor. Pode estar pensando em mudanças de carreira e este é um bom momento para ventilar as ideias e possibilidades.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você passa por um período de revisão de seus valores na vida, crenças, objetivos futuros e afins. Algumas frustrações podem estar mais evidentes e pode ter tido de mudar planos. Todavia, deve usar essa energia para refazer planos e buscar novas possibilidades futuras. Reavaliação de viagens ao exterior, estudos superiores, relação com a fé e o divino. Resgate de valores essenciais para a vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa por um período de revisão do uso da energia sexual, afetividade, bens conjuntos, heranças e tudo que se partilha. Este momento pode estar mais evidente em termos das frustrações destes setores. Todavia, deve usar desta força para reciclar seus valores e a forma como partilha, buscando generosidade e autenticidade para que o conjunto seja uma força.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa por um período de revisão dos relacionamentos e parcerias. Pode ter de lidar com frustrações ligadas ao casamento, parcerias, questões judiciais e vida social. Deve buscar diplomacia e ponderação, mas aliadas à veracidade e integridade. Busque esperar menos dos outros e tenha um olhar muito honesto para consigo mesmo e suas expectativas nas relações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você passa por um período de revisão de seu valor no trabalho, das relações de trabalho, alimentação e saúde. Alguns pontos de frustração nestes setores podem emergir agora, mas você deve usar isso como força motriz para a mudança. Sair do comodismo, mudar hábitos e se dar o real e justo valor no trabalho podem ser medidas muito úteis e curativas neste período.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta