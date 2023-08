SIGA NO

Arena MRV quer conciliar shows e jogos de futebol Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press A Arena MRV, estádio do Atlético, em Belo Horizonte, está pronta para receber grandes shows. Só neste ano, se apresentam no espaço Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Maroon 5 e até mesmo Paul McCartney. Para 2024, o CEO da Live Park, Rogerio Dezembro, conta que há três negociações em andamento.









“A gente assina NDA (non disclosure agreement, ou acordo de não divulgação). Isso acaba atrapalhando o negócio do promotor. Se a possibilidade de esses shows virem para o Brasil vazar, impactam o negócio deles, por isso tratam com o sigilo que a atividade demanda. Estamos conversando sobre três eventos para 2024”, garante.





Ele explica: “Na verdade, de concreto não temos nada para divulgar mesmo. Existem negociações, que são possibilidades, como aconteceu essa da Taylor Swift – houve a consulta, mas no primeiro telefonema já se mostrou inviável pela questão de agenda. É da natureza do negócio mesmo: a cada quatro ou cinco portas que se abrem, acaba convertendo uma ou duas.”





Segundo Rogerio, Belo Horizonte está pronta para brigar por megashows com a Arena MRV. “Tenho certeza de que a Arena vai ser a primeira opção para shows em BH acima de 30 mil, 35 mil pessoas. Aí promotores passam a consultar a possibilidade de agenda. Até a decolagem acontecer, temos de correr no mercado e bater na porta”, aponta.