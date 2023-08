677

Paul McCartney se apresentou em Belo Horizonte em 2017 Divulgação Os ingressos para o show do cantor Paul McCartney, da "GOT Back Tour", em Belo Horizonte, estão esgotados. A apresentação do artista na capital mineira está marcada para o dia 3 de dezembro, na Arena MRV.

30/11 - Brasília, DF - Arena BRB Mané Garrincha

03/12 - Belo Horizonte, MG - Arena MRV - ESGOTADO

07/12 – São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

09/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

10/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque

13/12 - Curitiba, PR - Estádio Couto Pereira - ESGOTADO

16/12 - Rio de Janeiro, RJ – Maracanã - ESGOTADO

Paul traz ao país a turnê “GOT BACK Tour”, pela primeira vez ao Brasil, e que teve início nos Estados Unidos, em abril de 2022.

Relação com o Brasil

Um dos artistas mais respeitados e adorados no país, Paul McCartney tem uma relação forte com o Brasil – e um enorme número de fãs das mais diversas gerações. Em 2017, foi reconhecido como o artista internacional com maior número de ingressos vendidos para apresentações no país, com mais de 1,5 milhão de tickets.





O músico vem ao Brasil com a banda que o acompanha há vários anos - Paul "Wix" Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria). A produção do evento afirma que o uso de tecnologia de áudio e vídeo de última geração garante uma experiência inesquecível em todos os setores das venues selecionadas para as apresentações.

Com grandes sucessos como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Let It Be' e muitas outras, a experiência de um show ao vivo de Paul McCartney é muito mais do que qualquer amante da música poderia querer de um show de rock: horas dos melhores momentos dos últimos 60 anos de música, dezenas de canções da carreira solo de Paul, do período dos Wings e, claro, catálogos dos Beatles que formaram as trilhas sonoras de nossas vidas.





Paul e banda se apresentaram em diversos países e mesmo em locais ícones fora de estádios ou arenas, como a área externa do Coliseu de Roma; a Praça Vermelha, em Moscou, o Palácio de Buckingham, em Londres; a Casa Branca, em Washington , um show gratuito no México para mais de 400.000 pessoas; no Candlestick Park de São Francisco, onde os Beatles fizeram seu último show em 1966; uma semana de 2016 no deserto da Califórnia, no histórico festival Desert Trip; e um um show lotado para algumas centenas de fãs sortudos no Pappy & Harriet's Pioneertown Palace, e até mesmo uma apresentação transmitida ao vivo para o espaço!