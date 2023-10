677

Alunas do Meninadança em Cândido Sales, na Bahia: projeto também atua em várias cidades mineiras Meninadança/DIVULGAÇÃO

Nas últimas semanas, um convite incomum chegou à ONG Meninadança, projeto social com sede em Belo Horizonte que busca transformar a realidade de meninas em situação de vulnerabilidade por meio da dança. Três alunas do projeto foram convidadas para se apresentarem em 16 de outubro no Parlamento inglês, em Londres.









Assim, Moany Nascimento, de 13 anos; Maria Luiza Pardim (que ninguém conhece por Maria Luiza, e sim por Maluiza), de 15; e Rany Pardim, de 14, embarcaram para a Inglaterra no último sábado (30/9). Todas são de Cândido Sales, município do interior baiano atendido pelo projeto.





Antes de se apresentarem no Parlamento, as três já fizeram uma pequena turnê pelo interior da Inglaterra e do País de Gales. Transitando pela dança contemporânea e por passos tradicionais da dança brasileira, elas performam embaladas por canções de mestres da MPB, como Chico Buarque.





O convite para a apresentação na Casa Legislativa inglesa foi feito especificamente pela parlamentar britânica Julie Marson, do Partido Conservador, e surgiu quando o jornalista britânico Matt Roper contou a ela a história do projeto. “Ela se sensibilizou e apoiou a nossa causa”, ressalta Roper.





A ONG, cumpre informar, faz um trabalho de acolhimento e prevenção. Portanto, dizer que as meninas atendidas foram resgatadas de situações de exploração infantil é incorrer em erro e estigmatizar as próprias garotas, conforme explica o coordenador do Meninadança no Brasil, Warlei Torezani.





"Nós não sabemos da vida dessas meninas a menos que elas nos contem", diz Torezani. "Nosso trabalho é empoderar as meninas por meio da dança e das demais atividades que promovemos."



Nosso trabalho é empoderar as meninas por meio da dança e das demais atividades que promovemos" Warlei Torezani, coordenador do Meninadança no Brasil





Rastros na lama

No entanto, para entender o motivo da criação do Meninadança, é necessário voltar ao tempo. Em 2012, Matt Roper estava apresentando o Brasil para um amigo canadense. Por já ter morado aqui anos antes, ele queria mostrar a beleza dos trópicos. No entanto, descendo a BR-116, deu de cara com uma face pavorosa do Brasil: a prostituição infantil.





“Devia ser duas da manhã. Estávamos chegando em Governador Valadares para passar a noite lá. No dia seguinte, iríamos cedo para o Rio de Janeiro, mas, entrando na cidade, vimos uma menina se prostituindo na beira da estrada. Aquilo chamou nossa atenção, porque tratava-se de uma criança”, lembra Roper.





“Ela disse que tinha 14 anos, depois descobrimos que, na verdade, tinha 11, e que morava em uma favela ali por perto. Falou que cobrava o valor mínimo para o programa, R$ 25, e que queria sair daquela vida”, continua o jornalista.





Roper e o amigo desistiram de ir para o Rio de Janeiro. Não havia mais clima. Assim, no dia seguinte, em vez de continuarem descendo a Rio-Bahia, fizeram caminho inverso na tentativa de reencontrar a menina.





“Não achamos. O único rastro que ela deixou foram as pegadas na lama”, lembra Roper.





Seguindo para o norte da BR, a dupla chegou em Medina, a cerca de 340 km de Valadares. Lá viram mais meninas se prostituindo e perguntaram para uma moradora local se aquilo era comum. Ouviram uma resposta afirmativa, acrescentada da informação assustadora: a BR-116 é a campeã em pontos críticos de exploração infantil. Isso foi o suficiente para Roper criar o Meninadança.





The Pink House

O projeto ganhou forma com o tempo. Atualmente, o Meninadança atende cerca de 250 meninas nas cidades mineiras de Medina, Catuji, Padre Paraíso e Ponto dos Volantes e em Cândido Sales, na Bahia. Nesses locais, são mantidas as The Pink House, casas onde são desenvolvidas as oficinas com as meninas.





Para além da BR-116, o projeto iniciou ano passado ações em cidades do Vale do Paraopeba, como Brumadinho, Betim, São Joaquim de Bicas e Mário Campos. Como essas cidades não contam com as “The Pink House”, as atividades são desenvolvidas em parceria com escolas locais.