677

Carolina Serdeira afirma que obra de Maria Rita é referência para ela MTC/DIVULGAÇÃO

A sétima edição do Sarau Minas Tênis Clube começa hoje (2/10) e vai trazer quatro intérpretes para homenagear grandes artistas da música brasileira. A cantora Carolina Serdeira abre a edição de 2023, com canções de Maria Rita. Os shows, que acontecem às segundas-feiras, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, também terão Dan Oliveira (9/10) cantando Lô Borges, Laura Souza (23/10) interpretando Clara Nunes e FLIP (30/10) com músicas de Dorival Caymmi. A sétima edição do Sarau Minas Tênis Clube começa hoje (2/10) e vai trazer quatro intérpretes para homenagear grandes artistas da música brasileira. A cantora Carolina Serdeira abre a edição de 2023, com canções de Maria Rita. Os shows, que acontecem às segundas-feiras, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, também terão Dan Oliveira (9/10) cantando Lô Borges, Laura Souza (23/10) interpretando Clara Nunes e FLIP (30/10) com músicas de Dorival Caymmi.









A mineira estará no palco acompanhada dos músicos Rafael de Sousa (baixo acústico), Gladston Vieira (bateria), Wallace Gomes (violão) e Luadson Constâncio (piano/teclado). A cantora Lívia Itaborahy é convidada da noite. O repertório aborda o primeiro álbum de Maria Rita, homônimo à artista paulistana.





“É um repertório bem bonito, foi muito difícil de escolher. Maria Rita está comemorando 20 anos do lançamento do primeiro disco dela, então a gente faz um passeio pela obra”, ressalta. “É impossível passar por todas as coisas, porque ela tem uma discografia muito grande. Mas a gente chega à Maria Rita de agora também, que se encontrou no samba. O público pode esperar um repertório gostoso de ouvir, acho que todo mundo vai cantar junto”, completa.









Faixas autorais

Carolina ainda vai cantar duas faixas autorais de seu último álbum, “Pra ver o sol” (2021), que apresenta uma roupagem mais jovem para o jazz e Bossa Nova. “E conversa com esse repertório da Maria Rita”, diz a cantora. Para ela, o Sarau dá oportunidade de criar conexão com um novo público. “Tenho certeza que muita gente vai assistir por causa do artista homenageado e acaba conhecendo meu trabalho. Vamos formando público desse jeito, conseguimos aumentar o alcance do que a gente faz”, ressalta.





SARAU MINAS TÊNIS CLUBE – 7ª EDIÇÃO

Nesta segunda (2/10), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos: R$ 10 (inteira) na bilheteria local ou pelo Eventim.