SIGA NO

677

Uma travessia marítima até a Argélia é o ponto central do filme em que o cineasta de "A vida invisível" narra uma história íntima Gullane Distribuidora/Divulgação

Em "Viajo porque preciso, volto porque te amo" (2009), um homem em viagem pelo interior do Nordeste lê uma carta dirigida à sua amada. "Marinheiro das montanhas" é quase a mesma coisa, mas ao contrário. O homem aqui tem nome, Karim , viaja voluntariamente à Argélia para conhecer a terra de seu pai. Também nos lê uma carta, mas dirigida a Iracema, a mistura de sua mãe, que já morreu, com uma interlocutora imaginária. Em "Viajo porque preciso, volto porque te amo" (2009), um homem em viagem pelo interior do Nordeste lê uma carta dirigida à sua amada. "Marinheiro das montanhas" é quase a mesma coisa, mas ao contrário. O homem aqui tem nome, Karim , viaja voluntariamente à Argélia para conhecer a terra de seu pai. Também nos lê uma carta, mas dirigida a Iracema, a mistura de sua mãe, que já morreu, com uma interlocutora imaginária.





A primeira parte da viagem é por navio, aquele que o leva através da enjoativa instabilidade do mar. O que mais se agita? O mar ou a câmera? Talvez seja o viajante mesmo o mais agitado. É por conhecer a sua origem, ou metade dela.





É a terra de Majid, o pai que raramente viu ao longo de sua vida. A mãe, brasileira, o conheceu quando tinha uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Se apaixonaram. Dessa união nasceu Karim. Então veio a política. No Brasil, o golpe de 1964 e a ditadura. Na Argélia, a luta pela independência e a conquista da independência. Por ela, Majid volta.





Majid, esse estranho. É como o sente. A separação é o que tanto inquieta o menino. Porque é a imaginação de garoto que elucubra a separação. Ele está diante da mãe – e destinatária da carta – e pergunta o que ela sentiu. O que ela, afinal, sentiu durante toda a vida? Ela, cientista – bióloga, presumo –, que o criou, de quem foi íntima, mas nem tanto. Nunca ousou perguntar a ela o que sentiu depois do abandono, como sobreviveu.





Algo se nota. Nas imagens de juventude, nos Estados Unidos, ela sorri com facilidade. Depois, não. O filho parece que partilha sua solidão e a duplica pelo desterro. Chega ao país do pai, mas não o reconhece como seu. Está longe da mãe e também do pai, que mora em Paris, que casou outra vez, que teve cinco filhos. Karim o encontra em Paris. Sente o pai ainda mais estranho depois que o conhece. Majid é um estranho como qualquer outro.





Argel é só uma escala, mas ali é ele, Karim, que é o estranho. Argel é uma escala de estrangeiro, de desconhecido, de turista. Seu destino são as montanhas da Cabília. Ali ele finalmente é reconhecido. Ali não precisa mesmo soletrar o nome Aïnouz. Todos conhecem. Ali está a família do pai, os parentes do pai. Um encontro familiar em que vigora, de início, o estranhamento. Essa gente da montanha é diferente da urbana.





Desde então, o filme se faz de aproximações, as montanhas da Cabília, sua gente – os parentes, mas não só –, a correspondente imaginária – a mãe, Iracema –, o pai. Como se o estranho e o familiar, o presente e o ausente, encontrassem uma espécie de reconciliação na figura dessa voz que foge do fundo de uma carta.





Uma "espécie de", não uma reconciliação, porque, no final das contas, o triângulo pai-mãe-filho não se fecha nunca nem consola a melancolia do filho. Ela é que o constitui. Também não restituirá o pai. Não consolará o sofrimento da mãe pela separação – que é, no mais, presumida pelo filho.





O que resta? O percurso. E nele a beleza de transformar o desconhecido em conhecido, de pisar o lugar da origem (o outro lugar), o descobrir que a dor da existência não se cura.





O de saber da inutilidade da viagem. Ele viaja porque precisa, esse é um imperativo íntimo, mas volta porque a viagem tem de terminar.





O desterro prossegue. Karim voltará e não encontrará a mãe nem ninguém que o console. De tudo restarão as imagens. Para isso existimos, talvez. Para que tudo se converta em imagem, ou escrita. Belo filme.





“MARINHEIRO DAS MONTANHAS”

(Alemanha, Brasil, França, 2021. 98 min.). Direção: Karim Aïnouz. Documentário. Classificação: 14 anos. Em cartaz no UNA Cine Belas Artes (Sala 3, 20h40)