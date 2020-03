BBB virou 'campeonato' e bate recorde nesta era da pandemia

Babu Santana conquistou fã-clube como um dos ''excluídos'' que disputam o BBB (foto: TV Globo/divulgação)

Sem futebol e as novelas na Globo, o BBB 20 se tornou fenômeno nas redes sociais. Enquanto o público se mantém isolado na quarentena, os participantes do Big Brother Brasil, aparentemente, são os únicos brasileiros que seguem a rotina normalmente. O programa vem batendo recordes de votação e audiência. Nestes tempos de coronavírus, Felipe Prior e Babu Santana mobilizam torcidas eufóricas, com apoio de celebridades como Dennis DJ, o atacante do Flamengo Gabigol, a cantora Anitta e o youtuber Felipe Neto.





Doutorando em comunicação e sociabilidade contemporânea pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especialista em reality show, Arthur Guedes diz que o sucesso da edição 2020 se deve à mudança de foco. “Por muito tempo, a produção televisiva do BBB não levava em consideração narrativas que vinham sendo propostas em outros espaços. O sucesso desta temporada é exatamente porque a Globo está se apropriando das narrativas construídas nas plataformas digitais, como Twitter, Instagram e YouTube.”





Arthur cita o quadro CAT BBB (Centro de Atendimento ao Telespectador do BBB), em que o humorista Rafael Portugal reage a opiniões dos espectadores utilizando termos, piadas e recortes compartilhados no Twitter. Para o pesquisador, a limitação no sistema de eliminação do reality explicita essa mudança. Pela primeira vez, a votação aberta ao público se dá exclusivamente por meio da página de internet Gshow, mediante ao cadastro na plataforma.





“As pessoas que votavam por SMS ou por telefone não têm mais essa possibilidade. Isso obriga o público a transitar no universo da internet, filtrando quem participa, vota, se organiza e produz conteúdo sobre o programa”, destaca.





Outro ponto importante é a incorporação de subcelebridades como forma de evitar a crescente queda de audiência observada nas últimas temporadas. O ator Babu Santana, a cantora e atriz Manu Gavassi, a youtuber Bianca Rosa, a influenciadora Rafaella Kalimann e o ilusionista e youtuber Pyong Lee vêm se destacando no BBB 20.





“As subcelebridades contribuíram para esse processo, pois já eram pessoas com certa audiência, principalmente influenciadores digitais como Manu Gavassi, Rafa Kalimann e a própria Bianca Rosa. Essas pessoas já tinham audiência recorrente, que agora se engaja para mantê-las no programa”, afirma Arthur Guedes.



RECORDE





O BBB mobiliza celebridades e ganha pontos com isso. O atacante Gabigol comemorou um de seus gols na vitória de 3 x 0 do Flamengo sobre o Botafogo com a dancinha inventada por Babu na beira da piscina. O humorista Marcelo Adnet ironizou Daniel Lenhardt, com seu sotaque e jeito descontraído, no programa Fora de hora.





A quarentena atraiu novos espectadores para o BBB. O estudante de direito Luís Felipe Vilela, de 21 anos, passou a acompanhar o programa depois de se ver preso em casa. “Não tinha nada para fazer e queria ter algo para manter a rotina. A participação de alguns famosos tornou as brigas na internet mais intensas, atraindoo interesse”, diz.





O estudante de relações internacionais João Lucas Moreira, de 23, confessa: “Meus amigos sempre me contavam sobre o programa e eu não entendia nada. Passei a acompanhar pelas redes sociais e hoje tô viciado. Como não preciso acordar muito cedo, consigou assistir ao Big Brother tranquilamente.”









EXCLUÍDOS





O arquiteto Felipe Prior e o ator Babu Santana – que já voltaram de sete paredões – são os destaques do BBB 20, mobilizando fãs-clubes fervorosos. Ambos não têm bom relacionamento com os adversários, o que, segundo o doutorando Arthur Guedes, os fortalece. “A imensa torcida por Babu e Prior é a velha narrativa do excluído que o Big Brother sempre apresentou. Por mais que as pessoas possam ter atitudes que não sejam muito corretas lá dentro, se ele é excluído pelos demais, acaba tendo maior preferência do público”, destaca. Na última terça-feira (17), Babu derrotou um dos candidatos mais fortes, Pyong Lee, e prossegue na disputa.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

As mudanças tiveram impacto considerável. No primeiro mês de exibição, registrou-se crescente aumento de audiência em comparação com o mesmo período do ano passado. No Globoplay, que oferece o serviço por 24 horas, houve aumento de 210% de horas assistidas em comparação ao BBB 19. Nas plataformas, já são cerca de 43 milhões de menções, cerca de 300% a mais em relação à última edição. O sexto paredão, que eliminou o modelo Guilherme, bateu o recorde histórico do programa, com cerca de 416 milhões de votos.