Série documental sobre Paul McCartney estreia no streaming

(foto: Star /DIVULGAÇÃO)





A série documental “McCartney 3, 2, 1”, com Paul McCartney e o produtor musical Rick Rubin, estreia com exclusividade nesta quarta-feira (22/09), no Star%2b. Todos os seis episódios estarão disponíveis no serviço de streaming da Disney Company. Em capítulos de 30 minutos, McCartney senta frente a frente com Rubin em conversas profundas para discutir seu trabalho revolucionário com os Beatles, os emblemáticos anos 1970, com a formação da banda Wings, e seus 50 anos de artista solo. A série explora a música e a criatividade, proporcionando ao público “participar” do papo entre as duas lendas da música em conversas íntimas sobre composição musical, influências e relações pessoais que embasaram canções icônicas para várias gerações. Além de estrelar a produção, Paul McCartney e Rick Rubin também atuam como produtores-executivos da obra. Juntam-se a eles na produção-executiva Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Frank Marshall, Ryan Suffern e Jeff Pollack.