Paul McCartney virá pela terceira vez a Belo Horizonte AFP / STEPHANE DE SAKUTIN A venda de ingressos para a "Got back tour", de Paul McCartney, no Brasil, começou às 12h desta quinta-feira (10/8). Nas redes sociais, o nome do ex-Beatle entrou nos assuntos mais comentados do dia e, enquanto alguns fãs do artista comemoram que garantiram um lugar nos shows, outros se lamentam por enfrentarem dificuldades no site de compras.





São, no total, cinco apresentações confirmadas até o momento. Pela demanda nas redes sociais, é possível que o artista acrescente datas extras dos shows na agenda. Muitos internautas comemoraram a compra do ingresso, mas outros lamentaram as dificuldades no site da Eventim para conseguir a entrada.





Alguns, inclusive, já relatam que todos os setores já se esgotaram. No entanto, a reportagem acessou o site de vendas para Belo Horizonte sem sequer passar pela fila on-line e observou que grande parte dos ingressos ainda está disponível para compra.

Confira as reações:





e mais uma vez a EVENTIM sendo um lixo, vendas para o paul mccartney abriram meio dia, meio dia e 20 ingressos indisponíveis %uD83E%uDD26%u200D%u2642%uFE0F enquanto não descobrirem o esquema dos cambistas, fã não consegue comprar essa merda VTNC pic.twitter.com/yoe2Ww1Zkv %u2014 olarjak (@olarjak) August 10, 2023

A taxa do ingresso do Paul Mccartney não dá o salário de um twitteiro.



Caro demais. %u2014 Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) August 10, 2023

EU VOU VER O PAUL MCCARTNEY VAI TOMA NO CUUUUIU AAAAAAAH EU TÔ FELIZ PRA PORRAAAA pic.twitter.com/efjrXcO4ZK %u2014 Henrique %uD83C%uDFC6%uD83C%uDFC6%uD83C%uDFC6%uD83D%uDC1D%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9 (@Beatlemaniaco18) August 10, 2023

pista premium pro show do @PaulMcCartney compradaaaaaa %u2728%u2728%u2728 %u2014 Gabriela Oliva (@agabrielaoliva) August 10, 2023

INGRESSO NA MÃO E PAUL MCCARTNEY NO CORAÇÃO VAMOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/dVgRcmlA3L %u2014 Lucas Kurz (@lucas_kurz) August 10, 2023

Paul McCartney:



O mais perto que cheguei de ver um Beatle foi chegar nessa tela da @EventimBrasil



Ingresso eu não consegui mas selecionei tanto semáforo, bicicleta e faixa de pedestre por 40 minutos que fiquei craque e poderia participar de uma gincana do Luciano FUCKING Huck pic.twitter.com/JYcYjrxRbd %u2014 Vinimzo (@vinimzo) August 10, 2023

tô um pouco deprimida vendo gente conseguindo ingresso pro show do paul mccartney %u2014 barbara (@_doctorjekyll) August 10, 2023

estarei assim no show do paul mccartney pic.twitter.com/bh8Z5ZIFfD %u2014 xurai curai (@tolkienianjedi) August 10, 2023

%u201Caiiiiin porque o gramado do maracanã%u201D



eu no show do paul mccartney morrendo de preocupação: pic.twitter.com/u4Pe39uBkw %u2014 marininha (@marinakenias) August 8, 2023

paul mccartney esgotou em 5 minutos podem esperar uma semana de memes descascando cambista por aqui %u2014 mel (@meltedvideos) August 10, 2023

Comprei ingressos para Taylor dos idosos (Paul Mccartney) %u2014 Re Corrêa (@renatacorrea) August 10, 2023

Paul McCartney em BH

Data: 03 de dezembro

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Arena MRV – Rua Cristina Maria de Assis, 202

Ingressos: a partir de R$ 240 (veja abaixo)





Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)





Venda de ingressos online: Eventim

Setores

Pista Premium: R$ 990 (inteira); R$ 495 (meia-entrada);

Pista: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada);

Cadeira Inferior Leste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);

Cadeira Inferior Oeste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);

Nível Inferior Sul: R$ 600 (inteira); R$ 300 (meia-entrada);

Cadeira Superior: R$ 480 (inteira); R$ 240 (meia-entrada).

Para compras pela internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para Pontos de Venda e Bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.





Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras on-line (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Bilheteria oficial Belo Horizonte

Dia 10 de agosto a partir das 13h e até 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)





Arena MRV – Bilheteria - Rua Cristina Maria de Assis número 202





Formas de pagamento:

Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

Dinheiro;

Sem taxa de conveniência.





A partir do dia 11 de agosto

Loja Eventim - Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314





Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 10h às 15h. Domingos e feriados não abre.





Formas de pagamento:

Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

Dinheiro;

Sem taxa de conveniência.





Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.