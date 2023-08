677

O eterno Beatle, Paul McCartney, tem um encontro marcado com os fãs mineiros na Arena MRV, em Belo Horizonte, no dia 3 de dezembro. O artista traz ao estádio sua "GOT BACK Tour", que teve início em abril de 2022 nos Estados Unidos. Para não ficar de fora, confira todas as informações sobre os ingressos - quando começam as vendas, preços, setores e muito mais!





Data: 03 de dezembro





Abertura dos portões: 16h





Horário do show: 20h





Local: Arena MRV – Rua Cristina Maria de Assis, 202





Ingressos: a partir de R$ 240 (veja abaixo)





Classificação etária: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)





Venda de ingressos online: Eventim

Pré-venda de Ingressos

Data: de 08 de agosto, a partir de 10h, até 10 de agosto, 10h





Exclusiva para Clientes do Banco BRB – utilização do cartão BRB





Venda somente online no site da Eventim – não existem pontos de venda credenciados

Venda de ingressos – público geral

Data: a partir de 10 de agosto, meio-dia, no site da Eventim





Pontos de venda credenciados a partir das 13h

Setores

Pista Premium: R$ 990 (inteira); R$ 495 (meia-entrada);





R$ 990 (inteira); R$ 495 (meia-entrada); Pista: R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada);





R$ 650 (inteira); R$ 325 (meia-entrada); Cadeira Inferior Leste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);





R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada); Cadeira Inferior Oeste: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada);





R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia-entrada); Nível Inferior Sul: R$ 600 (inteira); R$ 300 (meia-entrada);





R$ 600 (inteira); R$ 300 (meia-entrada); Cadeira Superior: R$ 480 (inteira); R$ 240 (meia-entrada).









Parcelamento em até 10X, em todos os cartões aceitos, exclusivo para compras online (MasterCard, American Express, Visa, ELO).

Venda limitada a 6 ingressos por CPF – sendo apenas 2 ingressos meia-entrada por CPF.

Vendas online - Taxa de conveniência de 20% sobre o valor total da compra.

Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.





Bilheteria oficial Belo Horizonte

Dia 10 de agosto a partir das 13h e até 17h (Após este horário, o atendimento seguirá com os clientes remanescentes da fila ou até o esgotamento dos ingressos)





Arena MRV – Bilheteria - Rua Cristina Maria de Assis número 202





Formas de pagamento:





Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

Dinheiro;

Sem taxa de conveniência.





A partir do dia 11 de agosto

Loja Eventim - Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314





Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 10h às 15h. Domingos e feriados não abre.





Formas de pagamento:





Cartões de crédito e débito MasterCard, American Express, Visa, ELO

Dinheiro;

Sem taxa de conveniência.





Na data do show o atendimento de bilheteria é no local do evento.

Condições especiais para sócio-torcedor

As redes sociais da Arena MRV divulgaram que os sócio-torcedores terão condições especiais. "Seu direito de compra de ingresso para o show @paulmccartney está garantido!", anunciaram. No entanto, ainda não foram divulgadas mais informações sobre os ingressos.

A reportagem apurou que o torcedor que comprou cadeira cativa na Arena MRV terá um link de compra exlusivo, com número limitado de ingressos. No entanto, o Atlético ainda não informou se haverá algum desconto ou se a venda será antecipada. (Com informações do repórter Ailton do Vale)

Paul McCartney no Brasil

Um dos artistas mais respeitados e adorados no país, Paul McCartney tem uma relação forte com o Brasil – e um enorme número de fãs das mais diversas gerações. Em 2017, foi reconhecido como o artista internacional com maior número de ingressos vendidos para apresentações no país, com mais de 1,5 milhão de tickets.





Mas o grande marco do eterno Beatle aconteceu em 1990, quando se apresentou para um Maracanã lotado – e encantado – com 184 mil fãs na noite de 21 de abril, batendo na época o recorde mundial de público presente em um concerto.

Em 2023, McCartney fechará a turnê em dezembro, justamente voltando para o “seu solo sagrado”, no mais icônico estádio de futebol brasileiro. Local mágico para os amantes do esporte, como o artista.





“Tenho boas notícias. Estamos voltando ao Brasil em novembro para tocar para vocês. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito!”, ressalta ele.

Além de Belo Horizonte, Paul também passará por Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.