Paul McCartney viraliza com pose em show de Beyoncé

Diversos fãs registraram momentos de McCartney prestigiando Beyoncé (foto: Reprodução/Redes sociais) O ex-beatle Paul McCartney é um dos artistas que se renderam aos encantos de Beyoncé. Ele compareceu à turnê da diva pop na Europa. O ídolo foi visto se divertindo no show da Renaissance World Tour no último domingo (4/6), em Londres.













Leia também: Filme mineiro concorre em duas categorias em festival em Portugal O bom humor e a pose digna de diva pop fez fãs vibrarem na internet, gerando uma onda de comentários. “Paul McCartney é fã da Beyoncé, isso realmente mudou a minha vida”, disse um perfil. “Prevejo que falarei do tópico Paul McCartney no show da Beyoncé por semanas”, afirmou o dono de outra conta.





Com a euforia, o nome do britânico foi parar nos trending topics do Twitter, se tornando um dos assuntos mais comentados do dia na rede social. Assista ao vídeo: