Blue Ivy dança em show da mãe, Beyoncé, e viraliza: 'Sucessora natural'

Tal mãe, tal filha. Blue Ivy, de apenas 11 anos, conquistou os fãs da mãe, Beyoncé, após dançar no palco de uma apresentação da cantora em Londres, na última sexta-feira (2/6). A garota performou junto com o balé de Queen B durante as músicas ‘My power’ e ‘Black parade’.

Para uma plateia de 80 mil pessoas, que incluía nomes como Paul McCartney, Natalie Portman, Lenny Kravitz, Selena Gomez e Kris Jenner, Blue interagiu com o público e mostrou que herdou o talento da mãe para as coreografias. “O que eu acho incrível dela é que ela executa tranquilamente. Se ela erra, fica imperceptível. É inacreditável para uma menina de 11 anos. E a cada apresentação ela fica ainda mais PERFEITA”, elogiou um fã brasileiro nas redes sociais.



“Gente a Beyoncé tá criando um monstro… A BLUE IVY É A SUCESSORA DO TRONO SIM”, comentou outro. Os Bey Hives, como são chamados os fãs de Beyoncé, apostam que a garota seguirá os passos dos pais (Blue é filha também do rapper Jay-Z) e vai se tornar um grande nome do mundo pop. “Impossível alguém com o nome Blue Ivy não ser o futuro do pop. Sofro”, destacou um internauta.

A sincronia entre as duas e a semelhança entre mãe e filha também não passou batido. “Acho tão lindo elas duas dançando”, disse um perfil no Twitter.



Com looks combinando, Blue Ivy e Beyoncé apresentaram uma coreografia impecável aos mais de 80 mil fãs no show de Londres (foto: Reprodução / Instagram)

Essa não é a primeira vez que Blue Ivy se apresenta na turnê Renaissance. Ela já tinha mostrado seu gingado na apresentação de Paris, no último dia 26. Beyoncé se mostrou orgulhosa e fez uma postagem para a filha no Instagram.



“Minha mais velha linda. Tenho tanto orgulho e sou tão grata por ser sua mãe. Você nos traz muita alegria, meu doce anjo”, publicou a dona de hits como ‘Crazy in love’ e 'Break my soul'.



Apesar do momento ter conquistado os fãs, não faltaram piadas sobre a participação da garota. “Imagina a blue ivy chegando na escola; Professora: então classe o que vocês fizeram nas férias? Blue: fiz uma world tour com minha mãe”, brincou um internauta.



Veja mais vídeos da apresentação:

