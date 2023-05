Anitta detalha encontro com Beyoncé no Grammy: 'Eu tremi'

677

A carreira internacional de Anitta tem decolado e já não é mais surpresa para ninguém. Indicada a "Artista Revelação" no Grammy deste ano, a cantora revelou que no evento teve a oportunidade de se encontrar com nada mais, nada menos, que Beyoncé. Ela detalhou o momento no podcast "Quem pode, pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nessa terça-feira (16/5).









Impressionadas, as apresentadores quiseram saber como é a reação de Anitta com a presença destes cantores e ela contou sobre o encontro com Beyoncé. “Com a Beyoncé eu tremi. Foi no dia do Grammy. Fiquei demorando para entender que eu tinha falado com ela. Ela veio: ‘Hi, nice to meet you (Oi, prazer em conhecê-la)’. Pegou a minha mão. Quando ela saiu eu pensava na minha vida inteira”, detalhou.

Anitta comenta sobre encontro com Beyoncé no Grammy (foto: Reprodução/YouTube/KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)





Segundo ela, é natural encontrar com o marido de Beyoncé. “A empresa do meu manager é parte da RocNation, que é do Jay-Z. Quando eu o conheci foi do nada, eu estava indo fazer reunião com meu empresário no escritório dele e como é da mesma empresa, mesmo prédio, ele estava lá e falou: ‘Chega aí, toma um café’. Aí eu estava fingindo naturalidade, mas estava nervosinha também”, afirmou.





Anitta se mudou para a Republic Records em abril deste ano, após desentendimentos com a antiga gravadora, Warner Music