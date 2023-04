Anitta reaparece e promete novidades: 'Se preparem'

Anitta promete novidades em breve após deixar a Warner Music (foto: Robyn BECK / AFP) Desde que Anitta finalmente realizou seu maior desejo, de deixar a gravadora Warner Music, a cantora “abandonou” as redes sociais. Nesta quinta-feira (27/4), a artista reapareceu e contou que tem trabalhado “como há tempos não fazia”. Ela ainda instigou os fãs dizendo que eles podem se preparar para o retorno dela.

Anitta também deixou os fãs animados com possíveis novidades: “Mas quando eu voltaaaaaarrrrrr... queridos... se preparem viu... vai descansando, guardando uma energia porque vamos precisar”.





Eu to sumida de voces, né... é que estamos planejando muita coisa pro futuro (tenho trabalhado tanto, como há tempos não fazia)... então dei uma sumida de tudo... mas quando eu voltaaaaaarrrrrr... queridos... se preparem viu... vai descansando, guardando uma energia pq vamos... %u2014 Anitta (@Anitta) April 27, 2023

Anitta rompe com a Warner

A cantora vinha demonstrando insatisfação com a gravadora há alguns meses e os fãs, inclusive, criaram um movimento chamado ‘Free Anitta’.





Em uma live de 2022, ela falou sobre os problemas da indústria da música. "A gravadora se liga muito no TikTok, no que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara, eles dão tchau", reclamou.

Também em 2022, ela se irritou com o vazamento da informação de que havia preparado um álbum-surpresa para os fãs somente com músicas em português. O lançamento aconteceria horas mais tarde, mas acabou caindo em algumas plataformas antes do tempo.





Anitta chegou a dizer que se arrependia de ter assinado com sua gravadora em resposta a fãs nas redes sociais. "Se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina", escreveu ela no Twitter.

A artista ainda criticou a gravadora por usar sua foto no Dia da Mulher com a canção "Envolver" -"música que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat", escreveu.

No início de abril, Anitta publicou um comunicado em redes sociais em que afirma ter deixado a gravadora Warner Music, depois de 11 anos de parceria. “Após onze anos de uma parceria de sucesso, nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer ao time da Warner Music por todo o apoio. O time Warner deseja tudo de melhor para o futuro de Anitta”, diz a nota conjunta.