Anitta30: relembre 7 momentos icônicos da cantora que viralizaram

Anitta comemora 30 anos nesta quinta-feira (30/3). (foto: Reprodução/Instagram) O mundo pop está em festa nesta quinta-feira (30/3): Anitta comemora 30 anos. Os fãs da cantora celebram a data e lembram que, apesar de jovem, a cantora tem uma história longa - e icônica - na música. E, claro, muitos memes.





Para comemorar a data, o Estado de Minas reuniu 7 momentos em que a internet “deitou” para a Poderosa.

Pre-pa-ra

Em 2013, o Brasil parou para curtir um hit de uma cantora novata. “Show das poderosas” tinha uma batida dançante e uma letra envolvente. Não é à toa que a música do álbum de estreia de Anitta é a mais tocada da artista na última década, segundo dados do Escritório Central de Arrecadação Distribuição (Ecad).





“Show das poderosas” projetou Anitta nacionalmente e não teve quem não rebolou ao som da música. Relembre:

‘Envolver’

Desde 2016, Anitta trabalha em sua carreira internacional. No início, ela apostou no reggaetown para conquistar fãs latinos. Da época, vieram a parceria com J Balvin em ‘Downtonw’, ‘Machika’ e ‘Ginza’, e com Maluma, em ‘Sim ou não’.





Em 2017, ela fez uma parceria com a rapper australiana Iggy Azalea. Apesar de a música ‘Switch’ ter vazado, ela nunca foi oficialmente lançada e rendeu até o burburinho de inimizade entre as cantoras.





Mas o reconhecimento como artista internacional veio com ‘Envolver’. Com letra em espanhol e coreografia sensual que virou trend no TikTok, o hit viralizou e levou Anitta ao Guinness Book, por ser a primeira artista latina a alcançar o top 1 do Spotify Global.





Já no YouTube, ‘Envolver’ também alcançou ótimos números. Em março de 2022, o clipe foi o mais assistido da plataforma, com 140 milhões de visualizações em um único dia. O sucesso levou a cantora a ganhar o Video Music Awards (VMA), sendo a primeira brasileira a levar o prêmio para a casa. Na cerimônia de premiação, Anitta fez uma apresentação, servindo funk carioca aos gringos.

Grammy

Em novembro de 2022, Anitta foi indicada na categoria ‘Artista revelação’ do Grammy 2023, uma das quatro mais importantes do “Oscar da música”. Ela foi a 14ª brasileira a ser indicada na premiação, junto com nomes como Milton Nascimento e Caetano Veloso.





Entre as mulheres, Anitta foi a quarta mulher brasileira a ser indicada ao Grammy, ao lado de Astrud Gilberto, Eliane Elias e Thalma de Freitas. Apesar do favoritismo da Poderosa, ela não levou o prêmio para a casa: a vencedora foi Samara Joy.

Participação na eleição

Mas 2022 não foi só o ano em que Anitta esteve fora do Brasil. A poderosa se envolveu na campanha eleitoral, declarando apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cantora ainda fez diversas críticas à gestão Bolsonaro.

Em 11 de julho, ela fez uma publicação dizendo que era “Lulalá” no 1º turno e que lutaria por “uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições”. Ela também postou uma foto em que aparecia fazendo o L com a mão.





Dias depois, Anitta voltou às redes sociais para proibir o PT de usar sua imagem na campanha. Ela também declarou que apoiava Lula, mas não o partido. Na época, o petista reagiu, dizendo que havia muita gente que não gostava do partido, mas que estava com o PT para o país voltar à democracia.

Tatuagem no ânus

Em 2021, Anitta causou polêmica ao postar um vídeo em que aparecia deitada em uma maca fazendo uma tatuagem no ‘tororó’. “São só para os especiais. Não é exatamente lá, é tipo meio centímetro acima. Tava com meu pai e ele queria fazer uma tattoo. Estávamos em casa bebendo e conversando, ele falou que doía, mas queria muito fazer. Eu falei que para provar que não doía, ia fazer no lugar mais sensível do corpo”, disse a cantora.





Na época, ela postou o vídeo em seu perfil no OnlyFans, mas as imagens vazaram. E é possível ver Anitta gritando de dor enquanto é tatuada no local. Segundo especulações, ela teria escrito ‘I luv u’, gíria que significa ‘Eu amo você’.

Anitta revela frase de tatuagem no ânus após vídeo vazar na rede social pic.twitter.com/rEqX85LZFA %u2014 ricardo romero (@111ricardo) February 23, 2021





Claro que ela aproveitou a polêmica e resolveu empreender. Ela lançou um perfume para a região íntima em três fragrâncias e prometeu um presente para quem comprasse: “A tatuagem vem dentro da embalagem para quem comprar ver”.





Rebola e come

Em 2019, no seu aniversário de 26 anos, Anitta provou ser inimiga do fim. A diva pop comemorou em grande estilo em sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e virou a noitada comendo e dançando. Um registro da cantora segurando um pote com salgadinhos e uma latinha de bebidas enquanto arrasava no quadradinho, viralizou nas redes sociais. Os usuários se sentiram representados.

anitta às 7 da manhã ainda na sua festa comendo, bebendo e dançando, tudo ao mesmo tempo

que mulher icônica do caralho pic.twitter.com/ciJ7IH7HFa %u2014 mylena %uD83E%uDD81 (@boyernitta) March 29, 2019





Tietagem que virou meme

Um momento de fã, que não saiu exatamente como esperado para Anitta, também parou a internet. Ao encontrar a cantora Rihanna, aqui no Brasil, cercada por seguranças, a funkeira acabou virando um meme, icônico. Isso porque a cantora, na época estrela nacional, foi ignorada por Riri.





O momento, certamente, virou motivo de diversão nas redes sociais. Rihanna estava no país para acompanhar a final da Copa do Mundo de 2014, no Maracanã. Hoje em dia a Girl from Rio faz sucesso internacional, mas ainda assim o registro é lembrado, principalmente quando as divas se encontram.

imaginem a anitta e a rihanna refazendo essa foto no after party da riri #MetGala pic.twitter.com/0XysWLC3aq %u2014 Mathews (@iamatthewss) September 14, 2021