Música da Anitta dispara 1.297% no Spotify desde o trailer de 'Barbie'

Fãs pedem 'Versions of me', de Anitta, no filme 'Barbie' (foto: Divulgação)

Um ano após o lançamento do álbum “Versions of me”, Anitta disparou nas buscas dos streamings em 1.297% com a música-título da obra. Tudo isso tem um motivo especial: desde o lançamento do trailer do live-action de “Barbie”, na terça-feira (4/4), os fãs da cantora apontaram que a canção tem tudo a ver com o filme que estará em cartaz a partir de julho.

No trailer divulgado pela Warner, a atriz Margot Robbie estará no papel principal da Barbie e atuará ao lado de outras “versões” da boneca. Por isso, os fãs indicaram a afinidade do filme com a música da Anitta, que fala sobre os vários pontos de vista dela e que, inclusive, aparecem na capa do álbum.

Desse modo, surgiram diversos vídeos editados do trailer com a música da brasileira nas redes sociais, como o TikTok, que acumula milhares de visualizações das edições. A própria Anitta reagiu aos vídeos, confira:

De acordo com o Spotify, entre 4 a 11 de abril, houve um aumento de 1.297% nas buscas pela música “Versions of me”. Enquanto na Deezer, no mesmo período, cresceu 255% em streams e 122% em usuários únicos (que buscam essa música - em específico - diretamente na plataforma).

As cidades que mais ouviram foram São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba. Falando sobre países, temos Brasil, Malta, Portugal, Irlanda e Holanda.

Mesmo que não seja com “Version of me”, Anitta deve sim fazer parte da trilha sonora do filme. Isso porque o hit “Boys don’t cry” está na playlist do filme no Spotify, criada pela Topsify Movies. Além da brasileira, a lista conta com canções de Madonna, Taylor Swift, Dua Lipa e Ariana Grande. A produção estreia nas telonas no dia 21 de julho.