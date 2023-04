'Barbie' revela primeiro trailer e deixa a internet ansiosa

Os fãs da boneca mais famosa do mundo estão em polvorosa nesta terça-feira (4/4). Isto porque a Warner Bros divulgou o primeiro trailer oficial de ‘Barbie’. A produção é aguardada desde o seu anúncio, em 2022, e chega aos cinemas no dia 21 de julho. Além do teaser, os fãs puderam conhecer mais nomes que estarão no elenco do live-action.

No vídeo, Barbie (Margot Robbie) e Ken (Ryan Gosling) vivem em Barbieland e se encontram com diversos Kens e Barbies na praia, cada um dos personagens tem etnias e características diferentes.



Em determinado momento, o casal é expulso do mundo cor-de-rosa e seguem para encarar desafios no mundo real. Com seus patins, é claro.

O filme é dirigido por Greta Gerwig, responsável por longas como ‘Lady bird - é hora de voar’ e ‘Adoráveis mulheres’. A ideia é que a produção traga um novo olhar para a boneca, que já foi sinônimo de opressão e padrão de beleza, e passa por um processo de ressignificação.

Pôsteres de Barbie revelam o elenco

Na manhã desta terça-feira, a Warner divulgou pôsteres oficiais do filme. No cartaz oficial, o casal de protagonistas aparece com a frase “she’s everything, he’s just Ken” (ela é tudo, ele é apenas o Ken). Em outras imagens divulgadas, revelando quem dá vida aos outros Kens e Barbies.

O primeiro trailer do live action de Barbie mostram a boneca e Ken vivendo em Barbieland, até serem jogados no mundo real (foto: Reprodução / Warner / Barbie)

O público verá nomes como Dua Lipa, que viverá uma Barbie sereia, e Nicola Coughlan, a Barbie diplomata. A história ainda terá uma boneca médica, vencedora do prêmio Nobel de física, juíza da Suprema Corte, advogada, presidente, autora consagrada e vencedora do Pulitzer. Os personagens masculinos foram definidos apenas como “outro Ken” e “um Allan”.

Margot Robbie e Ryan Gosling dão vida aos protagonistas e chegaram a filmar cenas no Brasil (foto: Reprodução / Warner / Barbie)

Dua Lipa e Michael Cera também fazem parte do elenco (foto: Reprodução / Warner / Barbie)

Os pôsteres caíram no gosto do público, que usou o template como meme. Até mesmo o presidente Lula (PT) e sua esposa Janja da Silva entraram na brincadeira. O petista é definido como apenas Ken, e Janja é a primeira-dama.

Antes mesmo da divulgação das primeiras imagens, o filme já causa burburinho desde o anúncio da produção e os cliques de bastidores. O longa também já trouxe impactos para a moda, com a tendência "Barbiecore", que usa o pink e outros elementos irreverentes.