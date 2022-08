Barbie lança boneca com aparelho auditivo, e atriz surda estrela campanha

Barbie lança boneca com aparelho auditivo e convida atriz britânica que utiliza o mesmo dispositivo para estrelar campanha de divulgação (foto: Mattel/Reprodução)

Há uma semana, a atriz britânica Rose Ayling-Ellis, diagnosticada com deficiência auditiva desde o nascimento, publicou em suas redes sociais algumas fotos da campanha de lançamento de uma Barbie com aparelho auditivo, pertencente à linha Barbie Fashionista 2022, lançada em junho nos EUA e em julho no Brasil.



Além dessa boneca, outros produtos deste ano da Mattel celebram uma visão mais ampla e inclusiva da beleza, como um Ken com vitiligo, uma Barbie cadeirante e, outra, com uma perna protética.





Em 2020, uma Barbie negra com vitiligo se tornou uma das mais vendidas da linha Fashionista do ano nos EUA.



Em 2021, uma outra boneca negra de cabelos afro foi um dos cinco modelos mais populares no mundo. A Mattel tem trabalhado bastante na diversidade nos últimos anos. Em 2019, foi lançada uma Barbie cadeirante que era branca e loira de olhos azuis, além de uma boneca com pele mais retinta com uma perna protética.Em 2020, uma Barbie negra com vitiligo se tornou uma das mais vendidas da linha Fashionista do ano nos EUA.Em 2021, uma outra boneca negra de cabelos afro foi um dos cinco modelos mais populares no mundo.





Para a Barbie com aparelhos auditivos, a empresa buscou a fonoaudióloga Jen Richardson, defensora dos deficientes auditivos e especialista em audiologia educacional, para que o aparelho auditivo pudesse ser representado com fidelidade atrás da orelha da boneca.



“Estou honrada por ter trabalhado com a Mattel. Como fonoaudióloga educacional com mais de 18 anos de experiência trabalhando na defesa da deficiência auditiva, posso dizer que isso inspira aqueles que sofrem de deficiência auditiva”, relatou.





Representatividade para as crianças





Jen Richardson ainda declarou que ficou contente com os esforços da Mattel em fazer com que crianças se sintam representadas. “Estou muito emocionada por meus jovens pacientes verem e brincarem com uma boneca que se parece com eles”, afirmou.





A vice-presidente executiva e chefe global da Barbie and Dolls, Mattel, Inc., Lisa McKnight, afirmou que a linha Barbie Fashionista 2022 ajudará crianças a se verem refletidas, mas que elas também devem ser incentivadas e encorajadas a brincar com bonecas que não se parecem com elas para ajudá-las a entenderem e celebrarem a importância da inclusão.





“A marca Barbie realmente acredita no poder da representação. Estamos comprometidos em continuar a apresentar bonecas com uma variedade de tons de pele, tipos de corpo e deficiências para refletir a diversidade que as crianças veem no mundo ao seu redor”, disse em comunicado à imprensa.





Para a atriz britânica Rose Ayling-Ellis, estrela da campanha da primeira Barbie com aparelhos auditivos, “é muito importante que as crianças possam se ver representadas nos brinquedos com os quais brincam”. Ela, que foi diagnosticada com deficiência auditiva desde que nasceu, afirma que ela mesma, quando pequena, alterava suas bonecas para se sentir mais próxima delas.

“Quando eu era pequena, desenhava aparelhos auditivos nas minhas bonecas Barbie para fazê-las parecer comigo, então, estou muito feliz pela Mattel estar lançando mais bonecas que incentivem as crianças a celebrar e a abraçar suas diferenças”, comemorou ela em uma postagem em suas redes sociais.





Nas fotos promocionais da campanha, Ayling-Ellis prendeu os cabelos em um rabo de cavalo no topo da cabeça, assim como a boneca, para deixar à mostra o aparelho auditivo que usa.





Além dos novos modelos mais representativos, também foram feitas algumas mudanças no corpo padrão da Barbie com o intuito de trazer uma imagem mais real e menos idealizada às crianças.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata