Touca afro é aprovada para natação em Olimpíadas após proibição em Toquio

As toucas de natação feitas para cabelos afros foram aprovadas para competições internacionais pela Federação Internacional de Natação (Fina). A Soul Cap foi projetada para proteger cabelos crespos, encaracolados ou trançados.

A medida anunciada, no início deste mês, é um passo importante para a inclusão no esporte, uma vez que as tocas convencionais dificultam a competição para atletas negros que mantêm cabelos naturais ou tranças.