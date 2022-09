Festival exalta a mulher negra como pilar da sociedade

A mineira Tamara Franklin se apresentará no MAMBAM festival, no Barreiro (foto: Mila Silva/Divulgação)



Levando cultura para o Barreiro, maior regional de Belo Horizonte, e exaltando a importância da mulher negra na sociedade, o Festival MABAM retorna ao formato presencial e entre os dias 15 e 17 de setembro.

Realizada pelo Instituto Alforriado Matias e com patrocínio do Natura Musical, a 6ª edição o festival traz o tema “Mulher Negra: O pilar da sociedade”. Estão previstas apresentações de Mart’nália, Tamara Franklin e Fanta Konate.





“É uma conquista proporcionar isso e ter certeza que, de fato, estamos usando os termos de democratização de acesso, de acessibilidade, de desburocratização. Não tem essa de retirar ingresso, é só chegar”, conta Ayobami Nombuelo, produtora executiva e coidealizadora do MABAM Festival.

Programação

No dia 15 de setembro será realizada a oficina de Música e Tecnologia “Iniciação à Produção Musical” com a DJ Black Josie. Na sexta-feira (16), a oficina de Dança Afro com Sandra Vilela será realizada no Poeint Barreiro (Praça Modestino Sales Barbosa, 11, Barreiro).





O fechamento do Festival MABAM, no dia 17 de setembro, será celebrado com apresentações musicais e contará com um espaço dedicado às crianças, o “Cantinho do Erê”. No Espaço Natura, será realizado o tradicional fórum de ideias que traz, sob a mediação de Ayobami, um bate-papo com a influencer Jojô Vieira; Renata Aline, gestora do coletivo Tereza de Benguela e a DJ Lavínni Morais sobre o tema "Mulher Negra: O pilar da sociedade" (com tradução em libras).





O dia também será marcado pelo Cortejo da Guarda de Congado do Barreiro; discotecagem com a DJ Black Josie; e praça de alimentação. Além disso, fotografias feitas por estudantes da Escola Municipal Poeint Barreiro inspiradas no tema "Mulher Negra: O pilar da sociedade" compõem uma exposição fotográfica.





“A proposta da exposição é que os estudantes do Poeint tirem fotos das mulheres que são pilares da sua vida em seu cotidiano, com um olhar mais poético, trazendo outros atributos que não seja só a força, porque a mulher negra é sempre retratada como força, como resistência, mas também é leveza, romantismo, alegria. É bonito ser uma mulher negra”, explica a produtora.

Exaltação da mulher negra

Mart'nália será uma das atrações do MABAM Festival, em Belo Horizonte (foto: Nil Caniné/Divulgação)

O tema “Mulher Negra: O pilar da sociedade” é levado para os bastidores do festival. O evento conta com uma equipe de produção composta majoritariamente por mulheres negras, e os shows ficam por conta de três grandes vozes femininas da música nacional e internacional, Tamara Franklin, Fanta Konate e Mart’nália, uma das maiores artistas do samba brasileiro que tem carreira consagrada por sucessos e premiações, como o Grammy Latino.



O tema “Mulher Negra: O pilar da sociedade” é levado para os bastidores do festival. O evento conta com uma equipe de produção composta majoritariamente por mulheres negras, e os shows ficam por conta de três grandes vozes femininas da música nacional e internacional, Tamara Franklin, Fanta Konate e Mart’nália, uma das maiores artistas do samba brasileiro que tem carreira consagrada por sucessos e premiações, como o Grammy Latino.

“A gente se inspirou no pensamento de Ângela Davis para construir esse tema. ''Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”, escreveu a filósofa norte-americana.

"O pensamento de Davis se conecta à proposição de Teresa Santos, uma pensadora brasileira, que diz que a mulher negra sempre foi o esteio da família, que mantém as pessoas vivas e alimentadas, além de fomentar os seus para que consigam prosperar”, explica Ayobami.





A cantora mineira Tamara Franklin sobe ao palco para o show “Fugio - Rotas de Fuga Pro Aquilombamento”. Com um repertório do disco homônimo da artista, lançado em 2020, com letras que exaltam os traços culturais e o poder de resistência do povo negro, além de levantar discussões sobre racismo. Apesar de tratar de pautas muito relevantes, Tamara propõe um show muito dançante, dinâmico e alegre.









Fanta Konate será a atração internacional do MABAM Festival (foto: Divulgação)

Como atração internacional, o MABAM Festival apresenta Fanta Konate, guineense em diáspora, que brinda o público com sua presença de palco representada pela força da sua voz e a beleza da sua dança. “É um deslocamento da perspectiva que se volta para opressão e para as limitações que essa opressão impõe sobre esses corpos negros, para focar a resistência e as maneiras de se reinventar e resistir apesar de toda essa opressão”, afirma Tamara.Como atração internacional, o MABAM Festival apresenta Fanta Konate, guineense em diáspora, que brinda o público com sua presença de palco representada pela força da sua voz e a beleza da sua dança.

O jazz africano de Fanta conecta o público aos saberes, belezas e resiliência de África em um show repleto de sonoridades inovadoras e equilibradas da combinação da riqueza da tradição africana à criatividade cultural brasileira por meio do sax, guitarra, violão, bateria octapad e samplers.





SERVIÇO MABAM Festival 2022 - Mulher Negra: O pilar da sociedade 15, 16 e 17 setembro de 2022

Evento de encerramento Data: 17 de setembro (sábado) Onde: Avenida Deputado Álvaro Antônio, s/n, Barreiro, Belo Horizonte (esquina com Olinto Meireles) Horário: 14h às 22h Ingressos: não é necessário retirada de ingressos - entrada livre a partir das 14h (sujeito à lotação) classificação: livre



Oficinas Oficina de Música e Tecnologia Iniciação à Produção Musical com DJ Black Josie Data: 15 de setembro (quinta-feira) Horário: 19h Local: Viaduto das Artes (avenida Olinto Meireles, 45, Barreiro) Oficina de Dança Afro com Sandra Vilela Data: 16 de setembro (sexta-feira) Horário: 14h Local: POEINT BARREIRO (Praça Modestino Sales Barbosa, 11, Barreiro) As inscrições das duas oficinas poderão ser feitas a partir de do dia 15 pelo link

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz

Ouça e acompanhe as edições do podcast DiversEM





O

podcast DiversEM é uma produção quinzenal dedicada ao debate plural, aberto, com diferentes vozes e que convida o ouvinte para pensar além do convencional. Cada episódio é uma oportunidade para conhecer novos temas ou se aprofundar em assuntos relevantes, sempre com o olhar único e apurado de nossos convidados.