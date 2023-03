Nova lei nos EUA obriga trans a usar banheiro conforme gênero de nascimento

Governador republicano Brad Little assina lei que obriga pessoas trans a usarem banheiros de acordo com o gênero de nascimento em escolas do estado americano de Idaho (foto: idaho.gov)

O governador de Idaho Brad Little assinou, na última quinta-feira (23/03), uma lei que obriga transsexuais a usarem banheiros de acordo com o gênero de nascimento em todas as escolas do estado. A lei entrará em vigor a partir do dia 01 de julho deste ano.