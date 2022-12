Veja 40 expressões racistas que o TSE sugere banir do vocabulário

Cartilha elaborada pela Comissão de Promoção de Igualdade Racial busca eliminar termos com origem em passado escravocrata do país (foto: Reprodução/ TSE) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou em sua biblioteca digital uma cartilha com orientações para abolir ou substituir expressões com origem racista do vocabulário nacional. O material foi oficialmente lançado em 30 de novembro durante o Encontro Democracia e Consciência Antirracista na Justiça Eleitoral.









Com tom didático, o documento intitulado “Expressões racistas: como evitá-las” elenca 40 termos e frases (veja lista ao fim da matéria) que carregam um histórico de discriminação racial, explicando as origens da cada um deles e por que eles devem ser substituídos.





A cartilha reúne expressões que têm origem no período escravagista do Brasil, frases com teor derrogatório a religiões de matriz africana e verbos, como é o caso de ‘denegrir’, que faz uma associação de pessoas negras à uma situação ruim.

“O uso da expressão confirma o viés preconceituoso também quando se verifica que aquilo que foi “denegrido” precisa ser limpo, corrigido, “esclarecido”. Trata-se de mais um termo que deve ser abandonado, por trazer embutida uma carga racista muito forte, que pode ser trocada por “difamar” ou “caluniar”, por exemplo”, aponta o documento.





‘Meia tigela’ ou ‘de meia-tigela’ é um exemplo de expressão que carrega significados oriundos do período escravagista. Conforme apontado na cartilha, a frase utilizada para caracterizar algo de qualidade inferior pode ter origem na distribuição de alimentos às pessoas escravizadas, que receberiam menos comida como punição caso seu trabalho fosse considerado insuficiente.





A cartilha pode ganhar novas edições com uma ampliação da lista de expressões de cunho racista. Para sugerir novos termos, é possível entrar em contato com a comissão responsável no TSE através do e-mail nid@tse.jus.br.





Veja abaixo as expressões que devem ser abolidas. Todas as explicações, origens dos termos e sugestões de substituição estão disponíveis na cartilha.





A coisa tá preta

Barriga suja

Boçal

Cabelo ruim

Chuta que é macumba!

Cor de pele

Criado-mudo

Crioulo

Da cor do pecado

Denegrir

Dia de branco

Disputar a negra

Esclarecer

Escravo

Estampa étnica

Feito nas coxas

Galinha de macumba

Humor negro

Inhaca

Inveja branca

Lista negra

Macumbeiro

Magia negra

Meia-tigela / de meia-tigela

Mercado negro

Mulata

Mulata tipo exportação

Não sou tuas negas!

Nasceu com um pé na cozinha

Nega maluca

Negra com traços finos

Negra de beleza exótica

Negro de alma branca

Ovelha negra

Preto de alma branca

Quando não está preso está armado

Samba do crioulo doido

Serviço de preto

Teta de nega

Volta pro mar, oferenda!