Jornalista mineira passa mal e morre aos 26 anos, em São Paulo

(foto: Reprodução/Linkedin)

A jornalista, palestrante e ativista antirracismo Natália Romualdo, 26, morreu nesse sábado (10/12), em São Paulo, após ter uma parada cardiorrespiratória. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu.



Natural de Juiz de Fora, na Zona da Mata, a jovem abordava temas como empoderamento e representatividade das mulheres negras, cultura pop, dicas de beleza, dentre outros assuntos do noticiário e da sociedade.





Com a amiga Maristela Rosa, mantinha um canal no YouTube, o 'Papo de Preta', com mais de 180 mil inscritos, e acumulava mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.



A morte de Natália foi confirmada por Maristela em uma publicação no perfil das duas, Papo de Preta, no Instagram.



Na publicação, a amiga disse que esse foi "o texto mais difícil que já escrevi na minha vida inteira", e relembrou os anos de amizade e parceria no trabalho.



"São quase dez anos de amizade, mais de sete anos de canal; das coisas mais incríveis que vivi na minha vida, muitas foram ao lado dessa mulher incrível! Ainda não acredito nisso. Tá doendo muito pra mim, pra família, pra todos que conheceram a Natália. Por favor, peço as orações de vocês nesse momento", escreveu.

Natália será inspiração

O perfil do site de notícias Alma Preta Jornalismo, no Instagram, afirma que "Natália sempre será uma inspiração para toda a comunidade negra".

E destaca que o canal das amigas no YouTube, criado em 2015, "tem o objetivo de criar uma conexão com o público através de pensamentos que estimulam um debate consciente para encontrar respostas para situações do cotidiano por meio de suas vivências, temas do noticiário e cultura pop, assunto no qual Natália dominava".

"O canal sempre será, sem dúvida, um de seus maiores legados. Seus conteúdos, compartilhados diversas vezes em nossas redes, ajudaram milhares de pessoas a encontrarem a sua identidade negra, além de contribuir na construção e fortalecimento da autoestima do povo preto."

A morte da jovem causou comoção nas redes sociais. Muitos seguidores da página comentaram na publicação lamentando a partida de Natália, e agradecendo pelos conteúdos e trabalho feito até aqui, e desejando forças para Maristela e família.



(Com Estado de Minas)