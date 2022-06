Conheça 16 bares LGBTQIAP+ para visitar em BH

Laicos Bar, localizado na Rua Ceará, 1580, na Savassi, em Belo Horizonte (foto: Ana Mendonça/EM/D.A.Press )



Belo Horizonte é considerada a capital mundial dos bares e não é à toa. Com 1 bar para cada 174,5 habitantes, encontrar os amigos para uma bate-papo é um "rolê" padrão para os belo-horizontinos. Para tornar o espaço mais aconchegante para pessoas LGBTQIAP+, alguns estabelecimentos da cidade abraçam a comunidade. Conheça 16 bares e restaurantes para conhecer em Belo Horizonte neste Mês do Orgulho LGBTQIAP .



Para montar esta lista, reunimos bares que promovem campanhas e eventos para o público LGBTQIAP ou que tenham donos que são parte da comunidade.





Odara Afim de um forró? O Odara promove aulas de dança (foto: Reprodução/Instagram) "Oscilando entre a Realidade e a Utopia". Esse é o Odara , um espaço cultural que vale acompanhar nas redes sociais para ficar de olho nos eventos especiais, que vão desde feiras a aulas de forró e samba. Neste mês de junho, o clima de São João tomou conta do Odara e neste sábado (25/06) será realizada uma festa junina com muitas comidas típicas.





Endereço: Rua Arthur de Sá, 380 - Bairro União

Horários: segunda a quarta (8h às 22h), quinta a sábado (8h a meia-noite)





O Gueto

Inaugurado há menos de 1 ano no Barro Preto, O Gueto se firmou como um local de muita mistura. Em junho, o espaço realizou eventos com axé, com música indie, trap, funk, samba, música emo e até k-pop.





Endereço: Rua Paracatu, 65 - Barro Preto

Horários: consulte nas redes sociais





2 Black Beer

Localizado em frente à pista de skate do Viaduto Santa Tereza, no coração de BH, o 2 Black Beer representa a cultura de rua tocando muito hip-hop, rap, funk, reggae e outros estilos de música black.





Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, 1002 - Centro

Horários: consulte nas redes sociais





Sula Comida e Cultura

De dia, o Sula é um espaço completo, com restaurante, armazém e lanchonete, mas à noite e nos fins de semana o espaço se transforma num bar no qual são realizados eventos especiais regados a muita música. O estabelecimento publica um jornal mensal, o Sula Zine, que traz história, novidades e programação cultural.





Endereço: Galeria do Edifício Sulamérica - Av. Afonso Pena, 955 - Centro

Para quem não gosta de cerveja, drinks - com ou sem álcool - são ótimas opções (foto: Ana Mendonça/EM/D.A.Press )

Ursal

Com um tom político bem presente, o Ursal conquistou o coração de vários belo-horizontinos. Além de bar, o local também promove sessões de cinema e rodas de conversa. E, de bônus, o local tem rodadas duplas de bebidas para dar aquela ajuda no bolso.





Endereço: Av. do Contorno, 3479 - Santa Efigênia

Horários: quarta a sexta (18h às 2h), sábado (12h às 2h) e domingo (12h à meia-noite)





Villa Paraty

Com (muita) ousadia, o bar e boate Villa Paraty é uma experiência única a cada noite. O famoso "só quem viveu sabe". Em uma arquitetura antiga, mas com decoração moderna, a casa serve petiscos, drinks e cervejas.





Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1444 - Bairro Lourdes





Horários: consulte nas redes sociais

Santo Boteco

Bem ao estilo tradicional, o bar Santo Boteco é o espaço ideal para provar "comidas de buteco" assinadas pela chefe Aline Elias, que é dona do local. O ambiente é LGBTQIAP e todos são bem-vindes.





Endereço: Rua Major Lopes, 4 - Bairro São Pedro

Horários: terça a sexta (17h à meia-noite), sábado (11h30 às 22h), domingos e feriados (12h às 18h)





Athenas Dancing Club

A boate e bar Athenas é famosa por eventos direcionados à comunidade LGBTQIAP , como show de dragqueen. Além de bebidas, a casa também serve deliciosos pratos.





Endereço: Rua Araguari, 600 - Barro Preto

Yanã

Com o lema de "Espaço gastronômico e cultural com excelência no cardápio e no atendimento à comunidade LGBTQIAP ", o Yanã pode ser o seu novo lugar favorito. Além das rodadas duplas, o espaço tem um cardápio único com drinks artesanais, hambúrgueres, petiscos e opções vegetarianas.





Endereço: Avenida Francisco Sá, 663 – Bairro Prado





Que tal jantar em um destes bares? O Bar da Gabi tem ótimas opções (foto: Ana Raquel Lelles/EM/D.A.Press)

Horários: quarta a sexta (18h às 0h30), sábado (15h às 1h), domingo (13h às 21h)

Bar da Gabi

Bar da Gabi , no Floresta, é uma ótima opção para quem quer experimentar drinks diferentes, apreciar um bom vinho em lata e comer saboroso pratos, que vão da comida mineira à italiana. E tem opção vegetariana também. O estabelecimento é abertamente LGBTQIAP e é um espaço seguro e confortável para os membros da comunidade.





Endereço: Rua Silvianópolis, 197 - Bairro Floresta

Horários: sexta-feira (19h à meia-noite) e sábado (13h às 21h)





John John Bar

John John é um point na Savassi. Ao lado do Rei do Pastel, o bar está sempre movimentado nos fins de semana. E pode esperar muita música pop, dança e, claro, pessoas para conhecer. Vai que você encontra o novo amor da sua vida lá?!





Endereço: Rua Sergipe, 1516 - Bairro Savassi

Horários: quarta a sexta (16h às 22h), sábado e domingo (14h às 22h)





Bares que a comunidade LGBTIQIAP frequenta:

Apesar de não ter um cunho político, os bares são frequentados pela comunidade LGBQIAP e são seguros.





Esquenta

Com cadeiras e mesas vermelhas, o Esquenta , na Savassi, promete aquecer as noites. Com o cardápio recheado de drinks, como caipirinha com picolé, e shot especiais, o cardápio foge do clichê e abraça a criatividade. Além dos petiscos, também tem pratos feitos durante o almoço, por exemplo.





Endereço: Rua Sergipe, 1520 – Bairro Savassi

Horários: quarta a domingo (19h às 3h - até 4h30 às sextas e sábados)





Jackie O

Do indie pop ao punk rock: todos os gêneros musicais estão no pub Jackie O , na Savassi. Semanalmente, a programação muda e se adequa com o que está em alta na cultura pop. Os ingressos podem ser comprados no Sympla e muitas das noites são open bar.





Endereço: Rua Pernambuco, 767 – Bairro Funcionários

Horários: consulte nas redes sociais





Laicos

Também na Savassi, o Laicos te encanta logo de cara! Com luzes e uma decoração maravilhosa, o bar é mais do que uma “carinha linda”. Com pratos típicos de bar e junk food, como hamburger, o Laicos é uma ótima opção para date, jantar ou comemorações de aniversário. Sem contar que a trilha sonora é perfeita.





Endereço: R. Araguari, 600 - Barro Preto

Horários: consulte nas redes sociais





MiCorazon

O Bar MiCorazon conta com vários drinks em seu cardápio Drink feito com morango em um copo com logo do bar (foto: Reprodução/Instagram)

MiCorazon se define como "um pub com sotaque e ginga de botecagem". Construído originalmente no Floresta, foi inaugurada recentemente uma segunda unidade na Savassi. A decoração do bar é inspirada na cultura latino-americana e não faltam eventos especiais, shows e festivais.





Endereço Floresta: Rua Sapucaí, 511, Bairro Floresta

Endereço Savassi: Rua Fernandes Tourinho, 515 – Bairro Savassi

Horários: consulte nas redes sociais





Bar da Cácia

Bar da Cácia é para os amantes de karaokê. No primeiro piso fica o bar, no andar de cima o espaço para cantar. E, no quintal, tem um estilo novo a cada semana, principalmente funk e pop. A cerveja é baratinha e no site você pode conferir se a sua música favorita está disponível no karaokê e, sim, pode cantar "Evidências".





Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1411 – Bairro Lourdes

Horários: todos os dias, a partir de 18h





Bônus:

Digníssimo

Se você gosta de um bom espetinho, o Bar Digníssimo é o seu lugar. Com uma cervejinha gelada, um drink especial da casa ou um refrigerante, sua noite de fim de semana serão mais alegres e calmas. O ambiente tem uma sensação de calma e família que te faz sentir em casa.





Endereço: R. Conde de Linhares, 906 - Coracao de Jesus





