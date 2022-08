Sem licitação, Piquet recebe 6 milhões do governo e doa 500 mil a Bolsonaro

Bolsonaro e empresários "mui amigos" (foto: Reprodução / Redes sociais) O empresário Nelson Piquet, que recentemente se envolveu em um rumoroso caso de racismo , após chamar o campeoníssimo piloto de F1, Lewis Hamilton, de neguinho, doou a bagatela de R$ 501 mil reais para Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, tornando-se o maior benfeitor pessoa física da campanha do amigão do Queiroz à reeleição.





O mimo foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e se tornou conhecido nesta sexta-feira (26/8), menos de um mês após a empresa do ex-piloto faturar mais de R$ 6 milhões em um contrato assinado, sem licitação, em 2019, com Instituto Nacional de Meteorologia, órgão ligado ao Ministério da Agricultura.