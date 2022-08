Entenda a importância das urnas eletrônicas, que Bolsonaro tanto combate

Sim, meus caros amigos, é isso mesmo. Há mais pretensos votantes do que vivos, o que seria - e era!! - um prato cheio para fraudes, como no passado, quando toda sorte de crimes eleitorais ocorriam farta e impunemente Brasil afora, sobretudo nas pequenas cidades dos estados menos desenvolvidos.

Vejam, por exemplo, o caso da minúscula Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, que possui pouco mais de 1.7 mil moradores, mas quase 7 mil eleitores. Não fossem as urnas eletrônicas, que Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e sua trupe golpista aloprada tanto atacam, a fraude seria certa.