Castelo erguido por ex-deputado mineiro vai à venda por R$ 40 milhões

Castelo Monalisa foi construído pelo ex-deputado federal Edmar Moreira, à época filiado ao DEM, entre o começo da década de 1980 e o ano de 1991 (foto: Leonardo Costa/Esp.EM/D.A Press - 04/02/2009)

Chamado de Monalisa, o polêmico castelo do ex-deputado federal Edmar Moreira não será mais leiloado. A extravagante construção – que conta com 37 suítes, uma adega no subsolo e até parque aquático – foi colocada à venda pela bagatela de R$ 40 milhões. Anteriormente previsto para ocorrer em 30 de dezembro deste ano, Chamado de Monalisa, o polêmico castelo do ex-deputado federal Edmar Moreira não será mais leiloado. A extravagante construção – que conta com 37 suítes, uma adega no subsolo e até parque aquático – foi colocada à venda pela bagatela de R$ 40 milhões. Anteriormente previsto para ocorrer em 30 de dezembro deste ano, o leilão havia sido fixado com o lance inicial de R$ 30 milhões

A missão dos herdeiros de Moreira, no entanto, segue em curso: tentar se desfazer da propriedade situada no distrito de Carlos Alves, na zona rural do município mineiro de São João Nepomuceno, e encalhada desde 2019. Naquele ano, o valor pedido por meio da Casa Leiloeira foi de R$ 20 milhões, mas nenhum lance foi dado. Agora, essa mesma empresa tenta fechar o negócio por meio de uma venda direta.

LEIA MAIS 06:00 - 09/08/2016 Começa reforma do 'castelo' da Rua da Bahia, que vai abrigar museu da moda “O proprietário achou melhor e pediu para mudar o formato. Algumas pessoas já entraram em contato, mas não posso dizer se vai ser vendido ou não”, disse o leiloeiro Dilson Marcos Moreira, da Casa Leiloeira, ao jornal "O Globo".

Há um salão de jogos, cozinha com capacidade para servir 200 pessoas e adega para até 8 mil garrafas (foto: Casa Leiloeira/Reprodução)

Ainda conforme a reportagem, o castelo passou para o nome dos filhos do ex-parlamentar em 1993, segundo declarações dadas pelo advogado Sérgio Augusto Santos Rodrigues. Leonardo, que morreu em 2020, e Júlio Moreira tornaram-se herdeiros da construção.



Polêmica

O Castelo Monalisa foi construído por Edmar Moreira, à época filiado ao DEM, entre o começo da década de 1980 e o ano de 1991. Mas foi somente em 2009 que a construção faraônica ganhou as manchetes, quando foi descoberto que Moreira, então corregedor da Câmara dos Deputados, não tinha declarado o extravagante imóvel entre seus bens.



O castelo

A construção conta com 12 torres, 37 suítes com closet, hall de circulação, três grandes salas, cozinha industrial, bar, salão com churrasqueira, vestiários para funcionários, ducha escocesa, adega subterrânea, casa de máquinas, garagem coberta, capela, chafarizes, ar-condicionado central e floresta de eucaliptos. Ao todo, a propriedade tem 192 hectares de extensão, ou 1,92 km².

Vista externa do castelo Monalisa (foto: Leonardo Costa/Esp.EM/D.A Press - 04/02/2009)

Vale destacar que cerca de 81% dos imóveis rurais em Minas têm até 50 hectares. A área do castelo Monalisa é 3,8 vezes maior que isso. É como se o espaço construído para lazer ocupasse o terreno de quatro famílias agricultoras de uma vez só.

Entre o portal principal e a entrada do castelo há um caminho de 4 km. Lá dentro, a área construída também tem proporções gigantescas. São 7.911,17 m², incluindo uma cozinha industrial com a capacidade de preparar refeição para até 200 pessoas e adega subterrânea para oito mil garrafas.