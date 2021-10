Castelo de ex-deputado vai a leilão em MG com lance mínimo de R$ 30 milhões

Castelo Monalisa é leiloado em MG. O lance inicial do terreno que equivale a 268 campos de futebol é de R$ 30 milhões (foto: Casa Leiloeira/Reprodução)

Não é de hoje que os parlamentares brasileiros fazem gastos extravagantes com dinheiro de fonte duvidosa. Para o ex-deputado federal Edmar Moreira, à época filiado ao DEM, uma mansão com um lago à vista era pouco. Foi então que, entre o começo da década de 1980 e o ano de 1991, ele construiu o Castelo Monalisa , no distrito rural de Carlos Alves. Não é de hoje que os parlamentares brasileiros fazem gastos extravagantes com dinheiro de fonte duvidosa. Para oà época filiado ao DEM, umacom um lago à vista era pouco. Foi então que, entre o começo da década de 1980 e o ano de 1991, ele construiu o, no distrito rural de Carlos Alves.

A vila pertence ao município de São João Nepomuceno, Minas Gerais, que hoje conta com uma população de pouco mais de 26 mil habitantes. O lugar ganhou as manchetes em 2009, quando se descobriu que Moreira, então corregedor da Câmara dos Deputados, não tinha declarado o extravagante imóvel entre seus bens. O Monalisa volta aos holofotes nesta segunda-feira (18/10) porque acabou de ser colocado para leilão pela família do ex-deputado.



O lance inicial é de R$ 30 milhões e os interessados têm até as 17h de 30 de dezembro de 2021 para fazer uma proposta. As propostas podem ser feitas à Casa Leiloeira, mesma empresa em que os herdeiros de Moreira tentaram vender o Monalisa em 2019. O valor pedido à época foi R$ 20 milhões, mas nenhum lance foi dado.





Propriedade também conta com um parque aquático e uma floresta de pinhos (foto: Casa Leiloeira/Reprodução)

Em entrevista ao jornal O Globo, o leiloeiro Dilson Marcos Moreira disse que há "diversos" interessados. "Mas entre estar interessado e comprar, há uma diferença muito grande", lembrou. Entretanto, ele espera que, dessa vez, a venda possa ser concretizada. Em entrevista ao jornal O Globo, o leiloeiro Dilson Marcos Moreira disse que há "diversos" interessados. "Mas entre estar interessado e comprar, há uma diferença muito grande", lembrou. Entretanto, ele espera que, dessa vez, a venda possa ser concretizada.





O castelo



A construção conta com 12 torres, 37 suítes com closet, hall de circulação, três grandes salas, cozinha industrial, bar, salão com churrasqueira, vestiários para funcionários, ducha escocesa, adega subterrânea, casa de máquinas, garagem coberta, capela, chafarizes, ar-condicionado central e floresta de eucaliptos. Ao todo, a propriedade tem 192 hectares de extensão, ou 1,92 km².





Há um salão de jogos, cozinha com capacidade para servir 200 pessoas e adega para até 8 mil garrafas (foto: Casa Leiloeira/Reprodução)

Para se ter uma ideia, 81% dos imóveis rurais em Minas têm até 50 hectares. A área do castelo Monalisa é 3,8 vezes maior que isso. É como se o espaço construído para lazer ocupasse o terreno de quatro famílias agricultoras de uma vez só. Na comparação mais comum, é uma extensão equivalente a 268 campos de futebol, com dimensões padrão da Fifa. Para se ter uma ideia, 81% dos imóveis rurais em Minas têm até 50 hectares. A área do castelo Monalisa é 3,8 vezes maior que isso. É como se o espaço construído para lazer ocupasse o terreno de quatro famílias agricultoras de uma vez só. Na comparação mais comum, é uma extensão equivalente a 268 campos de futebol, com dimensões padrão da Fifa.