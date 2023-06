Moraes determina bloqueio das redes sociais e canais de Monark

Na decisão, o ministro detalhou que o youtuber terá de fornecer os dados cadastrais ao STF das contas das redes sociais. Moraes ainda pontuou que Monark está proibido de promover, replicar e compartilhar notícias fraudulentas nas redes, sob multa diária de R$ 10 mil. “Diante do exposto, DETERMINO a expedição de ofício às empresas DISCORD, META INC., RUMBLE, TELEGRAM e TWITTER, para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedam ao bloqueio dos canais/perfis/contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, escreveu Moraes.

A decisão faz parte do inquérito 4923, que investiga os atos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. No último tweet de Monark no perfil que não está bloqueado, o youtuber diz que “é um merda com todos vocês” e que não é um exemplo a ser seguido. O Correio tenta contato com a defesa.

Redes sociais





Na época, para driblar a decisão, o deputado Nikolas mantém um segundo perfil no Instagram, rede que também foi atingida pela Justiça, no qual ele publicou um vídeo reclamando do bloqueio. Em janeiro, logo após os atos de 8 de janeiro, o STF bloqueou as redes sociais do youtuber, além do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) , por incitarem ódio. Ao tentar acessar os perfis, o Twitter informa que as redes estão bloqueadas atendendo a uma decisão judicial.Na época, para driblar a decisão, o deputado Nikolas mantém um segundo perfil no Instagram, rede que também foi atingida pela Justiça, no qual ele publicou um vídeo reclamando do bloqueio.

“DETERMINO, AINDA, A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR em face de BRUNO MONTEIRO AIUB, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento”, completou.