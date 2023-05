O que diz a Constituição sobre o número de vereadores por cidade

Na terça-feira (2/5), a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou, de forma unânime, em 1º turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica que aumenta o número de vereadores da capital mineira de 41 para 43 a partir das próximas eleições. A decisão foi baseada no artigo 29 da Constituição Federal, que determina uma relação entre a população da cidade e o número de representantes no Legislativo.

O projeto aprovado na Câmara leva em consideração a prévia populacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para BH em 2021, que leva em consideração que a cidade teria 2.530.701, o que a habilita para o aumento de parlamentares. A base do cálculo, no entanto, é discutível, como mostrado em reportagem do Estado de Minas que mostra que a prévia do censo de 2022 divulgada em dezembro aponta para uma população de 2.392.678 na capital mineira.