Moraes determina nova avaliação de saúde de Roberto Jefferson

Roberto Jefferson está preso desde outubro do ano passado, mas foi liberado pelo STF para tratamento médio em hospital do Rio em junho (foto: Redes Sociais / Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou uma nova avaliação da saúde física e mental do ex-deputado Roberto Jefferson. O laudo sobre o quadro médico do político servirá para Moraes avaliar se a prisão preventiva contra Jefferson será mantida ou novas medidas cautelares sejam decretadas.

O ex-deputado está preso desde outubro do ano passado por ordem de Moraes por descumprir medidas cautelares e resistir à prisão, chegando a disparar tiros de fuzil e atirar granadas contra policiais federais. No mês passado, Moraes autorizou a transferência de Jefferson para um hospital particular do Rio após um pedido da defesa, que alegou depressão e problemas físicos de saúde.

Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap-RJ) terá de se manifestar sobre a capacidade ou não de o hospital penitenciário dar seguimento ao tratamento médico necessário a Jefferson.

Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República, que em parecer enviado ao STF, afirmou ser necessário avaliar o quadro físico e mental de Roberto Jefferson e as condições do hospital da penitenciária de Benfica, no Rio de Janeiro, onde Roberto Jefferson está preso.

"Dessa forma, para que se tenha a segurança necessária para decidir, acolho a manifestação da procuradoria-geral da república e determino que sejam realizados exames e avaliação do quadro físico e mental de Roberto Jefferson Monteiro Francisco por junta médica oficial. após a resposta, oficie-se à Seap/RJ para se manifestar acerca da capacidade, ou não, de o hospital penitenciário dar seguimento ao tratamento médico necessário ao custodiado, discriminando quais condutas terapêuticas podem ser realizadas no estabelecimento", diz o trecho da decisão do ministro.

No hospital, Jefferson chorava sem parar e teve alucinações

Roberto Jefferson, segundo matéria publicada na revista Veja no início do mês, tem apresentado instabilidade psicológica. De acordo com um laudo médico apresentado pela família, o ex-deputado "não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações".

Ainda conforme o documento médico, o ex-parlamentar está deprimido, sem apetite e perdeu peso. Nesta segunda-feira (10/7), o hospital informou ao STF que o preso recebeu alta.

De acordo com o laudo médico, Jefferson chegou ao hospital com insuficiência renal, desidratação e com um quadro grave de desnutrição — havia perdido 20% do peso corporal. Ao chegar na casa o político foi submetido a exames neurológicos e psiquiátricos, onde foi notado uma lentidão nas atividades mentais, perda de memória, ocorrência de convulsões e dificuldades para se locomover e realizar atividades básicas, como ir ao banheiro.

Defesa pede prisão domiciliar

A defesa do presidente de honra do PTB pede que o STF revogue a prisão ou determine medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento da pena em casa.