Estado de saúde de Roberto Jefferson é grave, diz esposa

Jefferson está preso desde outubro de 2022, após atacar agentes da PF (foto: Reprodução/Redes Sociais) A mulher do ex-deputado federal Roberto Jefferson, Ana Lúcia Jefferson, afirmou que o estado de saúde dele é grave e fez um apelo para sua transferência a um hospital. O antigo aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sofreu uma queda e bateu a cabeça em sua cela no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, nesse sábado (3/6).









Jefferson está preso desde o final de outubro de 2022, após atacar agentes da Polícia Federal que foram até sua casa cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados afirmam que ele está desidratado, com depressão e suspeita da remissão de um câncer no pâncreas.





Ano passado o ex-congressista estava em prisão domiciliar quando resistiu a ação da Polícia Federal, desferindo tiros contra os agentes. Sua defesa vai peticionar no processo do STF para que Jefferson seja transferido.





Ainda ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deu um prazo de 24 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, informe sobre o real quadro de saúde do detento.