'Há quem ache que é autoritário punir quem rouba do povo', diz Dallagnol

O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou o seu registro de candidatura e, consequentemente, sua cassação, foi a uma rede social para se manifestar a respeito da corrupção.

Deltan Dallagnol (Podemos-PR) diz que 'é uma pena que as 10 medidas contra a corrupção não tenham sido aprovadas'

Dallagnol escreveu que "é uma pena que as 10 medidas contra a corrupção não tenham sido aprovadas. é uma pena que as 10 medidas contra a corrupção não tenham sido aprovadas. Não por "autoritarismo", mas porque impediriam que corruptos se aproveitassem das falhas no sistema".