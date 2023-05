Deltan Dallagnol: internet comemora cassação de mandato do deputado

440

Com uma versão atualizada do PowerPoint feito pelo parlamentar para criticar o governo Lula (PT), usuários celebraram o mandato cassado (foto: Reprodução/Redes sociais )



Dallagnol teve seu mandato cassado, por unanimidade, em votação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (16/5). Usuários das redes sociais comemoraram o anúncio da cassação do mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) com memes e especulam que o próximo passo seja a prisão dele.Dallagnol teve seu mandato cassado, por unanimidade, em votação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (16/5).









Um outro ponto de vista sugere, em uma narrativa supostamente cronológica, que o resultado da determinação pode ocasionar a prisão de Dallagnol.

Atualizou o power point aí Deltan Dallagnol? %uD83D%uDC4B pic.twitter.com/yx6vNT9HBs %u2014 William De Lucca %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@delucca) May 17, 2023 GRANDE DIA ! Deltan Dallagnol do Powerpoint tem o mandato cassado e noiz tá como? %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFD%uD83E%uDD23 pic.twitter.com/ypjXPDY3NA %u2014 Mujica das galáxias (@GovernaDino) May 17, 2023 Grande Dia!

TSE cassa mandato de Deltan Dallagnol. Por unanimidade o ex procurador pode se tornar futuro presidiário

Quem quer Deltran preso? pic.twitter.com/G8sIdxBPO3 %u2014 Gianna Tenório (@Apareci98591241) May 17, 2023

Nas reações, sobrou até para o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). As pessoas supuseram, em tom de ironia, uma possível reação do parlamentar ao receber a notícia e afirmam que o relógio para o parlamentar está “carregando”.

Carregando...



Tic tac...



Next... %u2014 RENAN PANTOJA (@renanpantoja) May 17, 2023









Dia agitado

Segundo os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esta terça-feira (16/5) foi um dia agitado. No Twitter, eles fazem uma retrospectiva dos acontecimentos: “Que dia maravilhoso: Lula mudando a política de preço da Petrobras, Bolsonaro pela terceira vez na PF, Deltan Dallagnol tendo o mandato cassado por unanimidade no TSE pela Lei da Ficha Limpa ainda”, disse um perfil na rede social.









Que dia maravilhoso. Lula mudando a política de preço da Petrobras, Bolsonaro pela terceira vez na PF, Deltan Dallagnol tendo o mandato cassado por unanimidade no TSE pela Lei da Ficha Limpa ainda kkkkkkkkkkkkk



GRANDE NOITE

TCHAU QUERIDO pic.twitter.com/rxqcxdGDwq %u2014 Ministra das Lamentações %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@lovato_po) May 17, 2023