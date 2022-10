Bolsonaro em vídeo no programa do PT: 'Queria ver o índio sendo cozinhado'

Vídeo de 2016 viralizou nas redes sociais (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

A campanha do ex--residente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou, em seu espaço na propaganda eleitoral da televisão, uma polêmica declaração dada pelo presidente Bolsonaro (PL) em 2016. No vídeo, o então deputado federal afirma que comeria carne humana.A declaração foi dada durante uma entrevista para o jornal americano. Bolsonaro relata sua estadia com os índios Yanomami ao repórter e afirma que eles seriam um povo canibal."Morreu o índio e eles estão cozinhando, eles cozinham o índio, é a cultura deles. Cozinha por dois três dias, e come com banana. Daí eu queria ver o índio sendo cozinhado, e um cara falou, 'se for ver, tem que comer', daí eu disse, eu como", declarou Bolsonaro.Na gravação, ele ainda diz que só não comeu a carne humana porque ninguém quis ir com ele. "Eu comeria um índio sem problema nenhum", disse na entrevista.A Fundação Nacional do Índio (Funai), no entanto, nega a prática de antropofagia entre os povos indígenas no Brasil.A coligação do presidente entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para impedir a veiculação desse trecho da entrevista de Bolsonaro.