Bolsonaro na TV: 'Peço para você mostrar que o Brasil está dando certo'

Por Vinícius Prates

O presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu na retomada da propaganda política pedindo aos seus eleitores que convençam os "amigos e vizinhos" a votarem nele e reforçarem que o Brasil está dando certo. A disputa do segundo turno ocorre no dia 30 de outubro e Bolsonaro tenta virar voto dos eleitores que escolheram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou outro candidato, no primeiro turno.

"Eu queria primeiramente agradecer aos 51 milhões de brasileiros e brasileiras que acreditaram em mim no último dia 2 de outubro, mas, agora temos um segundo momento, o segundo turno, que será dia 30 de outubro. Uma caminhada até lá. Eu peço a vocês que continuem trabalhando insistentemente, com seu vizinho, com seu amigo, com seu colega de trabalho, para mostrar pra ele que o Brasil está dando certo", diz o presidente na campanha de segundo turno.